Schlossgarten in buntes Licht getaucht

von Alexander Steenbeck

erstellt am 28.Sep.2017 | 11:41 Uhr

Mal mystisch, mal malerisch – so präsentiert sich der Schlossgarten den Besuchern. Diese Attribute lassen sich jetzt noch erweitern: Farbenfroh gibt sich das historische Parkareal seit gestern. Die dreitägige Aktion „Eutiner Lichtergarten“ verzaubert bis zum 30. September Bäume, Bauten und Objekte im weitläufigen Schloss- und Küchengarten. Mehr als ein Jahr dauerten die Vorbereitungen; 13 Bereiche erstrahlen nun dank rund 300 Lampen und mehr als fünf Kilometer Kabel jeweils ab 19 Uhr in faszinierenden Licht-Effekten. Karten kosten im Vorverkauf bei der Tourist-Info für Erwachsene 7,70 Euro, für Kinder (sechs bis 15 Jahre) 4,40 Euro; an der Abendkasse neun/ sechs Euro.