Eutin : Schloss lädt den ganzen Oktober über ein zum „Festival der Führungen“

Coronabedingt gibt es an fünf Wochenenden Themenschwerpunkte – und eine neue Führung: „Angesehen“.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

23. September 2020, 14:59 Uhr

Eutin | Vielen Veranstaltungen hat die Pandemie bereits einen Strich durch die Rechnung gemacht – nicht so aber dem „Festival der Führungen“. Das Schloss-Team hat eine Möglichkeit entwickelt, diesen beliebten Programmpunkt im Veranstaltungskalender des Barockgebäudes nicht ausfallen lassen zu müssen. „Wir feiern das Festival den ganzen Oktober über“, sagte Schloss-Chefin Brigitta Herrmann bei der Vorstellung des Programms.

Start mit einer Premiere

Nicht wie in den Vorjahren an einem Wochenende gibt es das „Festival der Führungen“ nun neben dem täglichen Angebot an Rundgängen an gleich fünf Terminen – jeweils an den Wochenenden mit thematischen Schwerpunkten und inklusive einer Premiere. Denn bei der neuen Themenführung „Angesehen“ erhalten Interessierte am 3. und 4. Oktober erstmals Einblicke in die umfangreiche Porträt-Sammlung des Schlosses. Von den rund 50 Werken werden elf im Detail vorgestellt. Abbilder von Herzögen, Königen und Klerikalen, die mit dem herzoglichen Haus etwas zu tun haben, werden dabei in den Fokus gerückt. „Man wollte bedeutend sein – für immer und ewig“, sagte Schloss-Mitarbeiterin Anja Steinhaus über die umfangreiche Porträt-Sammlung. Meist seien es „bestellte Bilder“ gewesen. In der neuen Führung werden somit nicht nur die Porträtierten an sich, sondern auch die Bildelemente näher beleuchtet. Die Werke aus dem 16. bis 18. Jahrhundert seien „ästhetische Konstrukte“, so Steinhaus. „Kunsthistorische Betrachtungen erläutern bei der chronologisch aufgebauten Führung, mit welchem Aufwand an der Inszenierung und Selbstdarstellung gearbeitet wurde“, ergänzte Miriam Cordsen, Volontärin der Stiftung Schloss Eutin.

Weitere Führungen an den übrigen Wochenenden

Nach „Angesehen“ folgen an den anderen Oktober-Wochenenden weitere spezielle Führungen – so dreht sich am vom 9. bis 11. Oktober alles rund um die Gärten des Schlosses.

„Kinder entdecken das Schloss“, heißt es wiederum am 17. und 18. Oktober. Hierbei hat auch das Schloss-Maskottchen „Hermine“ seinen ersten offiziellen Auftritt, denn es begleitet visuell eine neue Schlossrallye. Jeweils am Samstag und Sonntag dürfen Vier- bis Zehnjährige auf Dornröschens Spuren durch das Schloss wandern.

Einblicke in die Besonderheiten einiger Räume bietet wiederum das Wochenende vom 24. und 25. Oktober. Bei „Höhepunkte kurzgefasst“ erhalten Interessierte bei einem freien Rundgang durch die Beletage von den Schloss-Mitarbeitern kurze Erläuterungen und spannende Anekdoten zu den Höhepunkten in der Ausstellung.

Morbides und Kurioses steht zum Finale – passend zu Halloween – auf dem Programm: Außerhalb der regulären Öffnungszeit und mit schummrigem Licht werden die Besucher am 31. Oktober und 1. November jeweils 18.30 und 20 Uhr mit „Mörderischen Geschichten“ durch das Schloss geführt. Interessierte können hier das Schloss mit Taschenlampen ausgerüstet in neuem Licht kennen lernen.

Die Teilnahme an den Führungen kostet jeweils vier Euro plus Eintritt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 04521/70950. Denn die Teilnehmerzahl ist coronabedingt begrenzt.