Eutin : Schloss im Kerzenschein: Vorverkauf startet in Kürze

Karten gibt es ab Montag bei der Tourist-Info am Markt / Abend mit Kammermusik und Gesang sowie Saxofon-Ensemble

von oha

27. August 2018, 13:05 Uhr

Der Freundeskreis des Schlosses Eutin lädt am Sonntag, 28. Oktober, von 18 bis 21 Uhr zum Schloss im Kerzenschein. Die Musikhochschule Lübeck bereitet ein abwechslungsreiches Programm für den Abend vor: Neun junge Sopranistinnen, begleitet von Violine und Cello, werden in der Schlosskirche je eine deutsche Arie singen. Im Rittersaal, im Gelben Salon und im Europazimmer erklingt Instrumentalmusik von klassisch bis modern, wobei diesmal auch eine Saxofon-Gruppe vorgesehen ist.

Der Freundeskreis sorgt für die stimmungsvolle Kerzenbeleuchtung in allen Räumen, Fluren und auf dem Schlosshof. Die Schlossküche hält Fingerfood und Getränke bereit.

Das Programm ist so aufgebaut, dass die Gäste von Raum zu Raum flanieren und jeden Programmteil erleben können. Karten gibt es ab Montag, 3. September, in der Tourist-Info am Markt für 26 Euro (23 Euro für Mitglieder). Der Freundeskreis weist darauf hin, dass die Karten vergangenes Jahr binnen drei Wochen ausverkauft waren, da es nur begrenzten Kontingent gibt.