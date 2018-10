„Schloss im Kerzenschein“ am Sonntag

von Alexander Steenbeck

23. Oktober 2018, 17:47 Uhr

Die sinnlich-musikalische Veranstaltung „Schloss im Kerzenschein“ beginnt am Sonntag, 28. Oktober, um 18 Uhr. Das Schloss öffnet festlich beleuchtet um 17.30 Uhr. Der Veranstalter teilte mit, dass es noch Karten an der Abendkasse gibt. Das Musikprogramm gestalten Professorin Manuela Uhl (Gesangsklasse) und Professor Konrad Elser (Instrumentalisten) von der Musikhochschule Lübeck. Im Rittersaal präsentieren sie ein klassisches Beethoven-Trio. Im Europazimmer begleitet ein Klarinettentrio durch die Musikgeschichte bis zur Moderne. Im Gelben Salon erklingt eine Chaconne von Bach für Solo-Violine – für die, die ganz nah an ein Instrument herankommen möchten. In der Schlosskirche singen neun Sopranistinnen neun deutsche Arien von Händel, begleitet von Violine, Cello und Klavier. Und die Schlossküche serviert Fingerfood und Getränke.