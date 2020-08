Eutin : Schloss erhält Frischzellenkur in Etappen

Neues Bauvorhaben am Schloss Eutin gestartet – 320 Fenster müssen erneuert werden. Die Arbeiten dauern bis 2022.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

12. August 2020, 16:51 Uhr

Eutin | Was für Privathäuser gilt, zählt auch bei einem herzoglichen Schloss: Alle fünf bis sieben Jahre müssen Holzfenster gestrichen werden. Nur ist das bei einem Barockgebäude wie dem Eutiner Schloss ein wenig aufwändiger – zumal nicht nur die teilweise noch originalen Fenster im Fokus stehen.

320 Fensterrahmen, aber auch Türen und die Fensterläden sind in die Jahre gekommen. Die Farbe ist ausgeblichen, Risse haben sich gebildet, teilweise morsche Stellen sehen nicht nur unschön aus, sondern gefährden die noch gesunde Substanz.

Arbeiten in Etappen aufgeteilt

Um nicht alle Arbeiten auf einmal zu erledigen und vor allem, damit das Schloss nicht komplett eingerüstet werden muss, geschieht die Frischzellenkur etappenweise. Der erste Abschnitt ist gerade in Arbeit. „Es war gar nicht so einfach, das Gerüst hier aufbauen zu lassen“, berichtet Burkhard Beck-Broichsitter, Bauberater des Schlosses. Alle Einzelteile mussten seitlich von der Schlossbrücke an den gerade erst frisch sanierten Sockel des Gebäudes getragen werden.

Die Südfassade – also die Seite zum Schlossgarten hin und die entsprechende Fassade im Innenhof – und der Westturm sind nun durch ein Gerüst verdeckt. Doch nur teilweise. „Wir haben darauf geachtet, dass nicht alles eingerüstet wird“, sagte Schlosschefin Brigitta Herrmann. Schließlich solle allein schon bei Fotos für Hochzeiten und Co. nicht das komplette Schloss verdeckt sein. Deshalb wird nach dem ersten Teil der Südfassde in zwei bis drei Monaten das Gerüst umgesetzt und der hintere Teil der Südseite aufgefrischt.

Die etappenweise Vorgehensweise jedoch macht es notwendig, die Arbeiten über drei Jahre zu strecken. Nach dem 1. Abschnitt folgt 2021 die Ostseite (ebenfalls Außenfasse und Innenhof), Westfront und Turmseite. Die Nordseiten (Fassaden zum Schlossparkplatz hin) folgen 2022 in Abschnitt 3.

Besucherplus im Juli

Nach der Gründungssanierung (wir berichteten) startet somit wieder ein großes Bauvorhaben. Herrmann hofft, dass sich die Besucher nicht vom Baugerüst abschrecken lassen – zumindest die Juli-Zahlen geben keinen Anlass zur Sorge: Trotz der Corona-Beschränkungen haben im Juli 5513 Besucher das Barockgebäude besichtigt. Zum Vergleich: Im Juli 2019 waren es 5241 Besucher gewesen. Das entspricht einem Plus von fünf Prozent. „Und dass, obwohl wir im vergangenen Jahr schlechtes Wetter hatten und dass wegen Corona in diesem Jahr das gesamte Gruppengeschäft weggebrochen ist “, sagte Herrmann.

Handwerksbetriebe aus der Region

Das Gerüst hat aber auch Vorteile: So lassen sich Dach, Pfannen, Mauerfugen und Regenrinnen inspizieren. „Das können wir alles gleich mitmachen“, sagte Beck-Broichsitter. Die Besucher im Schloss bekommen auch kaum etwas mit von den Arbeiten an den nach außen zu öffnenden Fenstern. „Pinsel machen ja keinen Lärm“, sagte Beck-Broichsitter augenzwinkernd.

Handwerksbetriebe aus der Region kümmern sich um den frischen Anstrich, aber auch um die Ausbesserung von Schäden an Fenstern und Co. Maler Norbert Krüger freut die Arbeit in luftiger Höhe an der obersten Fensterreihe: „Es bringt Spaß, endlich mal wieder Holzfenster zu malen. Sonst haben ja alle vielfach nur noch Kunststofffenster.“ Zum Einsatz kommt wieder weiße und moosgrüne Farbe; das Schloss verändert sein Aussehen somit nicht.

Aber die Frischzellenkur kostet: Die auf 800.000 Euro geschätzte Sanierung wird jedoch zur Hälfte vom Bund bezahlt.