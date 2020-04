Eutin : Schloss erhält 141 Ideen für ein Maskottchen

Die Einsendungen kommen aus ganz Deutschland und sogar aus Frankreich und Schweden.

24. April 2020, 11:42 Uhr

Eutin | Schloss-Chefin Brigitta Herrmann und ihr Team ist „überwältigt und begeistert von einer so regen Teilnahme“: An der vor drei Wochen gestarteten Aktion „Schloss-Maskottchen“ haben sich 141 Kinder beteiligt. Die Einsendungen kommen aus ganz Deutschland und sogar aus Frankreich und Schweden, so Herrmann. Die Jury – sie besteht neben Frederike Lohmann, der Volontärin für Bildung und Vermittlung, Caroline Herzogin von Oldenburg und den Künstler Thomas Judisch – werde es nicht leicht haben, einen Gewinner zu bestimmen. Alle Maskottchen-Ideen werden in einer Sonderausstellung im Schloss präsentiert – und sind bereits jetzt unter www.schloss-eutin.de zu sehen.