Scharbeutz/Neustadt : Schlittschuhlaufen mit Meerblick

Scharbeutz lädt ein zu „Dünenmeile on Ice“ und Neustadt zu „Hafenheimat on Ice“. Das Eislaufen ist mit Rahmenprogramm verknüpft.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

03. Dezember 2019, 09:15 Uhr

Scharbeutz/Neustadt | Nicht nur in Eutin hat die Eisbahn eröffnet: Schlittschuhlaufen kann man auch an der Ostsee – in Neustadt und Scharbeutz sogar mit Meerblick.

„Dünenmeile on Ice“ heißt es bis zum 9. Februar wieder auf dem Seebrückenvorplatz in Scharbeutz. Die Eisbahn ist hier bereits fester Bestandteil der Winterzeit. Hier steht auch in diesem Jahr wieder eine 15 mal 30 Meter große Eisfläche bereit. Und sollte das Wetter einmal nicht so ganz mitspielen, tut das dem Eisvergnügen keinen Abbruch – die Eisbahn ist überdacht.

Drumherum lädt wieder „Budenzauber“ dazu ein, sich zwischendurch oder nach den Runden auf dem Eis mit einem Punsch, Glühwein oder einer heißen Schokolade aufzuwärmen. Für den winterlichen Snack werden warme Mutzen, gebrannte Mandeln, heiße Waffeln oder Leckereien vom Grill angeboten.

Flankiert wird das Schlittschuhlaufen von mehreren Aktionen – so heißt es an mehreren Terminen „Feuershow on Ice“ mit Musik, Kinderschminken, Feuershows oder auch Artistik. Folgende Termine sind geplant: 7. und 21. Dezember sowie 4. und 18. Januar jeweils ab 19 Uhr (Dauer der Vorführung jeweils etwa 20 Minuten).

Außerdem steht wieder das Eisstockschießen an. Anmeldung für Interessierte – auch für Firmen als Weihnachtsfeier – unter Tel. 0176/57694188 oder per E-Mail an info@due nenmeile.de.

„Dünenmeile on Ice“ ist jeweils samstags, sonntags und an den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr von 11 bis 18 Uhr geöffnet – an allen anderen Tagen von 14 bis 18 Uhr. Das Schlittschuhlaufen kostet 3,50 Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder (bis 14 Jahre). Schlittschuhe leihen kostet drei Euro – ebenfalls für eineinhalb Stunden.

Am Hafen in Neustadt steht eine weitere überdachte Eisbahn – hier unter dem Motto „Hafenheimat on Ice“. Bis zum 12. Januar ist sie mit „Budenzauber“, Musik und Feuershows erneut ein winterlicher Treffpunkt mit maritimem Ambiente.

Die Eisbahn bietet wie in Scharbeutz mit einer Fläche von 30 mal 15 Metern freie Fahrt zum Schlittschuhlaufen, die Arena für abendliches Eisstockschießen (Anmeldung unter Telefon 0177/ 3412410) und eine Eventfläche für Feuershows. Am 31. Dezember kann dort auch stimmungsvoll mit Musik und Tanz der Jahreswechsel gefeiert werden.

Nebenan stehen Buden, die Leckereien vom Schwenkgrill, Vegetarisches, süße Speisen und heiße sowie erfrischende Getränke bereithalten. Tägliches Schlittschuhlaufen ist bis zum 22. Dezember sowie vom 7. bis 12. Januar möglich. Geöffnet ist Montag bis Mittwoch von 13 bis 22 Uhr, Donnerstag und Freitag von 13 bis 19 Uhr und Saamstag 10 bis 19 Uhr – ab 19.30 Uhr ist „Eisdisco“. Am Sonntag und feiertags steht die Eisbahn von 10 bis 19 Uhr offen. In der Zeit von 23. Dezember bis 6. Januar ist Schlittschuhlaufen täglich von 10 bis 19 Uhr möglich. Und der Eintritt? Erwachsene zahlen in Neustadt 3,50, Kinder (bis 14 Jahre) drei Euro für eineinhalb Stunden auf dem Eis. Schlittschuhe leihen kostet für die Zeit drei Euro.