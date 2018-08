EUTIN : Schleswiger Jazz-Quartett zu Gast in Eutin

von Alexander Steenbeck

22. August 2018, 16:42 Uhr

Das „Clarinet & Sax Revival Quartet“ aus Schleswig ist am 25. August von 11 bis 13.30 Uhr zu Gast beim Wochenmarkt-Jazz der Eutiner Tourist-Info hinter dem Witwenpalais am Markt. Das Ensemble stellt die heute eher selten zu hörenden Klarinetten- und Saxophonhits des traditionellen Jazz der 50-er und 60er Jahre in den Mittelpunkt seines Programms. Die Bandbreite reicht von Titeln des New Orleans bis zu einigen Ohrwürmern des Cool Jazz. Die Gruppe wurde im Herbst 1999 vom Bandleader Ulf Schirmer gegründet. Der Eintritt zum Wochenmarkt-Jazz ist kostenlos.