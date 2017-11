Schlechte Straßen und ein spezielles Problem mit der „Dorfstraße“

Der Zustand der Dorfstraße in Timmdorf lässt sehr zu wünschen übrig. Dieser Ansicht sind mehrere Anwohner, die in der Dorfschaftsversammlung monierten, dass im Schrank die Gläser klapperten, wenn Lkw ihre Häuser passierten. Jobst Richter vom Dorfvorstand bemängelte den durch Baulastverkehr verursachten maroden Allgemeinzustand. Er habe sich bereits an den Kreis Ostholstein gewandt mit der Anfrage um Errichtung einer Tempo-30-Zone.

Mitarbeiter der Kreisverwaltung hätten sich die Straße angeschaut. Weiter sei jedoch nichts passiert. Ob es nicht möglich sei, kostengünstig die Dorfstraße einmal zu überteeren, fragte Jobst. Er wünschte sich eine Begehung der neuralgischen Punkte im Dorf. Eine Anwohnerin schlug vor, für Schäden verantwortliche Bauunternehmen an den Kosten einer Reparatur zu beteiligen.

Bürgermeisterin Tanja Rönck sagte zu, die Kreisverwaltung in der Sache anzuschreiben. Auch dass der Fußweg, auf dem Radfahren erlaubt ist, sich offenbar in so schlechtem Zustand befindet, dass Radler auf der Straße führen, werde angesprochen. Hinsichtlich der Gemeindestraßen Lindenweg, Birkenweg und Sandkoppel sei eine Begehung durch das gemeindliche Bauamt sinnvoll, sagte Rönck. Sie reagierte damit auf Kritik, dass an mehreren Stellen das Wasser nicht richtig abfließe.

Laut Jobst ist an der Bahntrasse ein Gitter verlegt worden, was geholfen habe. Dorfvorsteherin Ingrid Hamann stellte dieses Verfahren für den Birkenweg infrage, weil dort Leitungen verlaufen. Eine Timmdorferin erinnerte an die Pflicht der Anwohner gemäß der Straßenreinigungssatzung, die Bürgersteige vor ihren Grundstücken zu säubern. Wenn dies wie vorgesehen bis zur Mitte der Straße gemacht würde, werde auch der Rinnstein frei. Ein Timmdorfer warf ein, die Sandkoppel sei beim Bau der Kanalisation ruiniert worden. Die Hauptschäden seien an den Schnittstellen entstanden, dort dringe jetzt Wasser ein. Die Bürgermeisterin stellte in Aussicht, mit dem ZVO als Betreiber der Kanalisation zu sprechen.

Ein ganz anderes Problem mit der „Dorfstraße“ haben offenbar gleich mehrere Timmdorfer. Da es in Malente mehrere „Dorfstraßen“ gebe, komme es immer wieder zu Schwierigkeiten mit Lieferungen durch Speditionen oder mit der Post. Die werde fehlgeleitet, wenn auf einem Brief nur Dorfstraße, 23714 Malente stehe. „Wir versuchen seit August, bei der Bahn bestellte Karten zu bekommen. Die Bahn hat sieben Mal versucht, uns anzuschreiben, und sieben Mal ging der Brief verloren“, monierte Heiko Schöningh. Er schlug vor, die Dorfstraße in Timmdorf in „Dörpstraat“ umzubenennen, dann wäre es eine individuelle Straße. „Ich schreibe immer 23714 Malente, Ortsteil Timmdorf“, versuchte Jobst einen anderen Lösungsansatz.