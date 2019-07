Schönwalde am Bungsberg : Schlager, Sekt und schrille Party

Die dritte Schlager-Sause, kleine Schwester des Hamburger Schlager-Moves, lockt hunderte Partygänger.

07. Juli 2019, 11:53 Uhr

Schönwalde | Zum dritten Mal war Schönwalde am Sonnabend eine Hochburg des Schlagers. 16 Gruppen hatten sich für die kleine Schwester des Hamburger Schlager-Moves angemeldet. Zu Fuß oder auf zum Teil aufwendig hergerichteten Party-Anhängern ging es über eine gut einen Kilometer lange Strecke durch den Ort im Schatten des Bungsbergs.

Schlagermusik schallte schon lange vor dem Start des Umzuges durch Schönwalde. Schrille Kostüme trugen nicht nur die Schlager-Fans im Zug, auch am Straßenrand feierten hunderte Zuschauer; viele in schreiend bunten Kostümen und hier und da mit einer Flasche Sekt in der Hand.

Auf einem der Wagen feierte Braut Rebecca ihren Junggesellinnen-Abschied, dem Motto angepasst mit pinkfarbener Perücke und in einem Kleid in bunten Neonfarben.

Der TSV Schönwalde war gleich mit mehreren Abteilungen im Zug vertreten. Die Karnevalsabteilung verlängerte so die fünfte Jahreszeit bis in den Juli, und auch die Nachbarn von BiWa Altenkrempe zeigten, wie sehr der Schlager mit dem Karneval verbunden ist. Spaß hatte auch das Team des örtlichen Alten- und Pflegeheims.

Viele Wagen waren aus Kasseedorf, Bergfeld, Mönchneversdorf und Langenhagen nach Schönwalde gekommen. Nach dem Zug durchs Dorf war zur After-Move-Party neben das Dorfmuseum geladen. Dort schunkelte das Partyvolk noch den ganzen Abend zur Musik der Schlagerbarden und sang aus voller Kehle mit.

Immer wieder wollten Gäste der Party auch Dieter Bohlen gesehen haben. Ob der Poptitan wirklich den Weg nach Schönwalde gefunden hatte?