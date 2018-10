Schilksee soll die Wende bringen

Oberligist Eutin 08 empfängt morgen einen Gegner, der bisher in der Saison ebenfalls hinter den Erwartungen geblieben ist

04. Oktober 2018, 12:42 Uhr

In der Fußball-Oberliga empfängt Eutin 08 morgen um 14 Uhr den TSV Schilksee. Beide Mannschaften enttäuschten im bisherigen Saisonverlauf und liegen weit hinter den Erwartungen zurück. Während die Eutiner inzwischen auf einen Abstiegsplatz abgerutscht sind liegt Schilksee mit nur einem Punkt mehr auf dem zwölften Tabellenplatz.

Mit einem Sieg könnte Eutin 08 die Kieler überholen und die Abstiegsränge verlassen. Trainer Lars Callsen ist sich der Bedeutung des Kellerderbys bewusst und hofft auf eine deutliche Steigerung gegenüber den letzten Auftritten.

„Wir müssen mehr Stabilität reinbringen, dynamischer, bissiger und zweikampfstärker agieren“, fordert der Coach. Während im Training diese Vorgaben umgesetzt werden, sind die Akteure in den Spielen verunsichert, berichtet Callsen. So brächten Gegentore die Mannschaft immer wieder aus dem Rhythmus. An eine Änderung des offensiven 4-1-4-1-Systems will das Trainergespann festhalten.

Eine Rückkehr zum defensiveren 4-2-3-1 oder auf ein 3-5-2 sei derzeit nicht gedacht, sagt Callsen. „Wir müssen vor allem bei Standards besser verteidigen“, meint der Coach und denkt dabei an die Gegentore zuletzt beim VfR Neumünster. Da sah die Abwehr um Lukas Lindner nicht gerade souverän aus.

Die Trainer müssen gegen Schilksee auf den rotgesperrten Nico Bruns, den privat verhinderten Thorge Beuck sowie die angeschlagenen Fatlind Zymberi und Lennard Weidner verzichten. Weidner soll aber für alle Fälle auf der Bank Platz nehmen.

Änderungen in Startelf gegenüber dem letzten Spiel schließt Callsen nicht aus. „Wir denken über ein oder zwei Positionen nach und entscheiden nach dem Abschlusstraining“, sagt der Trainer. Den TSV Schilksee schätzt er deutlich stärker als den jetzigen Tabellenplatz ein. „Die könnten mit ihrer Mannschaft ganz anders dastehen“, schiebt Callsen den Gästen die Favoritenrolle zu. „Aber wir müssen uns nur auf uns konzentrieren, mental wieder stärker werden und das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben“, so Callsen.

Anfang dieser Woche fand eine interne Besprechung über die jetzige sportliche Situation statt, in der eine kritische Analyse stattfand. Zudem wurden mit Kim Kroll ein neuer Betreuer vorgestellt. Er soll Martin Wagner unterstützen. Gemeinsam hofft die Trainer- und Betreuermannschaft, dass wieder bessere Zeiten anbrechen. Mit einem Sieg gegen Schilksee soll der Anfang gemacht werden.