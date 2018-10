Schild mit begrenzter Sichtbarkeit

von Juliane Kahlke

05. Oktober 2018, 17:04 Uhr

Vom Grundsatz her ist klar: Der Parkplatz am Schloss ist für Personenkraftwagen reserviert. Trotzdem gibt es eine erhebliche Zahl von Wohnmobil-Besitzern, die

unerlaubt dort Parken und auch übernachten. Allerdings ist das Schild mit dem Hinweis auf die Pkw kaum sichtbar – und wird es auch vermutlich so lange nicht bleiben, bis die Zweige eines nahe stehenden Baumes ihre Blätter verloren haben. Es sei denn, der Baubetriebshof schafft mit einer Astschere vorher klare Sicht.