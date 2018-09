„Schiffsverkehr ist abgesichert“

Tunnelbau im Fehmarnbelt: Eine Verkehrszentrale soll die See überwachen

von Alexander Steenbeck

25. September 2018, 11:39 Uhr

Jährlich passieren etwa 40 000 Schiffe den Fehmarnbelt, hinzu kommt die tägliche Fährverbindung zwischen Rødbyhavn und Puttgarden. Wenn die Bauarbeiten für den geplanten Fehmarnbelt-Tunnel beginnen, werden die Schiffe sowie die Fähren zu jedem Zeitpunkt sicher verkehren können. Dafür soll insbesondere das unabhängige „Vessel Traffic Service Center Fehmarn Belt“ (VTS Fehmarnbelt), das innerhalb der Verkehrszentrale Travemünde angesiedelt ist, sorgen. Dazu stellte die Tunnel-Planungsgesellschaft Femern A/S im Infocenter in Burg jetzt ihre Planungen vor.

Professor Jens Froese, Experte für maritime Logistik, der auch Wasser- und Schifffahrtsverwaltungen berät: „Die Analysen zeigen deutlich, dass die geplanten Maßnahmen die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs im Fehmarnbelt verbessern.“

Claus Iversen, zuständig für die seeseitigen Arbeiten bei der Tunnelgesellschaft Femern A/S, erläuterte die geplanten Maßnahmen: „Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs im Fehmarnbelt werden insbesondere durch die Verkehrszentrale VTS Fehmarnbelt gesteigert“, so Iversen. Dafür werden auch Verkehrssicherungsfahrzeuge auf See eingesetzt, die dann rund um die Uhr im Fehmarnbelt patrouillieren.

„Auf den Verkehrssicherungsfahrzeugen werden stets Behördenvertreter sein. Sie sind sind also der ,lange Arm’ des VTS Fehmarnbelt.“ So werde sowohl die Baustelle abgesichert als auch der Schiffsverkehr vor Ort. „Die Fäden laufen in der Verkehrszentrale VTS Fehmarnbelt zusammen. Über die Bildschirme in Travemünde werden unsere Bauarbeiten auf See rund um die Uhr überwacht“, sagte Iversen. Die Arbeit des deutsch-dänischen Teams der Verkehrszentrale VTS Fehmarnbelt sei vergleichbar mit der von Fluglotsen am Flughafen.

Zusätzlich sollen laut Iversen weitere Maßnahmen für Sicherheit auf See sorgen. So würden unter anderem die Arbeitsbereiche markiert und der Einsatz von Baufahrzeugen für die täglichen Arbeiten auf See durch einen Koordinator festgelegt. Und wie bei Bauarbeiten an Land, werden auch auf See eine Reihe weiterer Vorkehrungen getroffen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Dazu gehört die Kennzeichnung der Arbeitsbereiche. Die Baustelle wird hierfür mit Tonnen abgegrenzt. Der Tunnel selbst wird ein ganzes Stück östlich der gegenwärtigen Fährverbindung liegen, sodass die Bauarbeiten den Fährbetrieb in diesem Gebiet so wenig wie möglich beeinflussen.

Die täglichen seeseitigen Bauarbeiten werden genau geplant und in einer WVC-Zentrale koordiniert. Alle Arbeitsschiffe werden somit nur unter Aufsicht operieren und die Routen und Einsatzzeiten werden so koordiniert, dass mögliche Beeinträchtigungen minimiert werden.