Eutin : Schicksal des Friedensbaumes offen

Die Stadt prüft, ob auch die Kirsche, einst als Zeichen des Friedens gepflanzt, für die Sanierung des Rosengartens gefällt werden muss.

von Constanze Emde

10. April 2018, 04:00 Uhr

Für den Friedenskreis ist es mehr als nur ein Baum, der vor gut 25 Jahren am Wisser-Platz hinter dem „Dummhans“ im Eutiner Rosengarten gepflanzt wurde. Bis jetzt ist er der einzige „Überlebende“ der Fällaktion für die geplante Sanierung in der Straße – und Aufreger mehrerer Eutiner, die fragen: „Wo sind denn die Bäume hin?“

Beim Bürgerforum zum Thema Sanierung des Rosengartens machten sich einige von ihnen Luft, darunter auch Christian Grantz, der fragte weshalb die vier Bäume schon gefällt wurden. Bürgermeister Carsten Behnk begründete dies, wie zuvor im Ausschuss (wir berichteten), mit den geltenden Fristen, das Bäume bis 28. Februar gefällt werden müssten. Malte Tech (FWE) widersprach dem in einer schriftlichen Mitteilung und nannte Ausnahmeregelungen in Baumschutzsatzungen, wonach für genehmigte Bauvorhaben auch Bäume zwischen dem ersten März und dem 30. September gefällt werden dürften. „Die gesetzliche Verbotsfrist dient in erster Linie dem Schutz von baumbewohnenden Arten wie Vögel und Insekten. Um dieses zu beachten werden Bäume oftmals schon zeitlich deutlich vor Beginn der eigentlichen Maßnahmen entfernt“, sagte Joachim Siebrecht, Fachdienstleiter der Unteren Naturschutzbehörde (UNB). Wenn Bäume innerhalb der Verbotsfrist gefällt werden sollen, bedürfe es einer Überprüfung der UNB.

Den Friedenskreis plagt nach dem Bürgerforum aber noch eine ganz andere Sorge: Auch ihr Baum, so kündigte Bauamtsleiter Henning Schröter an, soll noch gefällt werden. „Wir sind alle ganz bedröppelt gewesen, als wir das hörten“, sagte Wolfgang Schiller vom Friedenskreis auf Nachfrage. Es sei weit mehr als nur ein Baum, damals als Ort der Zusammenkunft gedacht und gepflanzt worden. „Wenn der Friedensbaum in solch einer weltpolitischen Zeit, in so einer weltpolitischen Spannungslage auch noch umgelegt wird, ist das für uns ein Zeichen. Es wird weltweit so viel vernichtet und umgelegt, was im Weg ist. Vielleicht kann man das noch mal überdenken“, sagte Schiller. Die Hoffnungen seien groß.

Anwohnerin Antje Bunse hatte sich noch beim Bürgerforum dafür stark gemacht, die Gedanken und Anregungen nicht einfach nur versanden zu lassen. „Vielleicht kann man ja über die Gestaltung des Platzes mit Blick auf den Baum noch einmal nachdenken“, sagte Bunse. Friedenskreis-Vorsitzende Karen Genn hätte sich mehr Kommunikation vonseiten der Stadt gewünscht. „Man redet miteinander – das ist Bürgernähe“, sagte Genn. Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt sagte gestern auf Nachfrage: „Derzeit wird in der Detailplanung überprüft, ob der Baum weichen muss beziehungsweise stehen bleiben kann.“ Hintergrund sei der Platzbedarf der neuen Abwasserreinigungsanlage, die unter dem dem Wilhelm-Wisser-Platz gebaut werde. „Es werden nach der Sanierung sieben Bäume in der Straße stehen, das sind mehr als jetzt“, sagte Stein-Schmidt. Vier Bäume wurden bereits gefällt.