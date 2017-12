Schönwalde : Scheitert der Skilift an den Kosten?

vergrößern 1 von 1 Foto: Archivfoto: lno 1 von 1

von Achim Krauskopf

erstellt am 12.Dez.2017 | 04:00 Uhr

„Die Chancen für Wintersportvergnügen am Bungsberg stehen gut,“ lautete eine Meldung der Deutschen Presseagentur vor gut einer Woche. In Hinsicht auf den Betrieb eines Skiliftes auf dem höchsten Berg Schleswig-Holsteins gibt es aber große Fragezeichen: „Mit dem Betrieb eines Skiliftes würden auf die Gemeinde Kosten in einer Höhe zukommen, über die ich nicht allein entscheiden will. Deshalb wird die Gemeindevertretung am Mittwoch darüber entscheiden“, sagte Bürgermeister Hans-Alfred Plötner (CDU) gestern dem OHA auf Anfrage.

Fakt ist, dass nach dem ersten Schneefall in diesem Winterhalbjahr am Wochenende schon Betrieb auf dem Berg war und Rodler den Hang genutzt haben – von einem Skilift aber nichts zu sehen war.

Interessenten, die den Skilift betreiben wollen, gibt es. Aber die Gemeindevertetung müsse entscheiden, ob sie bereit sei, Kosten von 5000 bis 6000 Euro zu übernehmen, sagt Plötner. Es seien die Ausgaben, die ohne absehbare Einnahmen erbracht werden müssten. Dazu zählten die vereinbarten Entschädigungszahlungen für die Landeigentümer und die Kosten für die vorgeschriebene Abnahme des Technischen Überwachungsvereines (Tüv). Plötner ergänzt: „Skilifte werden vom Tüv aus Thüringen abgenommen. Warum das nicht der Tüv Nord machen darf, der ja auch Wasserskianlagen abnimmt, verstehe ich nicht.“

Zur Kostenhöhe räumte Plötner ein, dass die Vertreter der Gemeinde vor einem Jahr bei den Verhandlungen über den Skiliftbetrieb keine ausreichende Weitsicht bewiesen hätten, sondern naiv gewesen seien.

Der 150 Meter lange Schlepplift war von 1971 an von zwei Landeigentümern auf dem Bungsberg betrieben worden. Als die beiden aus Altersgründen aufgaben, folgte von 2016 an ein Streit zwischen Landeigentümern und Gemeinde über den Betrieb des Skiliftes. Unter dem Einsatz des ehemaligen Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen als Vermittler kam es im Januar 2017 zu einer Einigung, darin enthalten Entschädigungszahlungen der Gemeinde für die Nutzung des Bungsberges durch Wintersportler und mit einem Extraausgleich für den Skiliftbetrieb. Der Lift war zuletzt im Januar 2016 aufgebaut worden, wegen Schneemangels aber nicht in Betrieb. Die Gemeindevertretug tagt morgen (13. Dezember) um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus in Hobstin.