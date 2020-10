Immenhof-Museum : Schauspielerin Martina Marschall kommt Samstag zu Besuch

Heute und morgen öffnet das Museum zum letzten Mal vor Umzug und Winterpause.

Avatar_shz von Constanze Emde

30. Oktober 2020, 08:55 Uhr

Malente | Heute und morgen öffnet das Immenhof-Museum in Malente zum letzten Mal vor der Winterpause. Mario Würz, Deutschlands größter Immenhof-Fan und Museumsgründer, hat für den letzten Tag Schauspielerin Martina Marschall eingeladen, um ihr ab 14 Uhr die Ehrenmitgliedschaft zu überreichen. „Sie ist ein großer Immenhof-Fan und hat selbst eigene Pferde“, sagt der 50-Jährige und freut sich über das kommen von Marschall, die unter anderem durch Serien und Filme wie „Rosamunde Pilcher“, „In aller Freundschaft“, der „Bulle von Tölz“ oder „Effigie – das Gift und die Stadt“ bekannt ist.

Geöffnet ist heute und morgen von 14 bis 17 Uhr. Danach muss Würz Umzugskisten packen, denn bis Ende November räumt er die derzeitigen Museumsräume am Kamp 1 in Malente, um sein Sammelsurium künftig am Drehort im neusanierten Immenhof präsentieren zu können. „Wir werden das Museum im Frühjahr im Teil der neuen Scheune eröffnen, wenn das Hotel eröffnet wird“, sagt Mario Würz.

Wer das Immenhof-Museum in der Winterpause digital besuchen oder untertsützen möchte, kann sich auf der Internet-Seite des Museums unter www.immenhof-museum.de umschauen. Unter dem Punkt „Impressum“ findet sich neben der Mobilnummer von Mario Würz auch eine Bankverbindung.