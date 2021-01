Kultur trotz Corona : Schauspieler lesen am Telefon – besondere Aktion des Eutiner Kulturbunds

von Achim Krauskopf

22. Januar 2021, 16:26 Uhr

Eutin | „Eine besondere Form des kulturellen Miteinanders“ hat der Kulturbund Eutin im Angebot, „um in dieser allzu langen wie finsteren Wach-Nacht ein kleines Kultur-Licht anzubrennen,“ wie es der Vorsitzende Wolfgang Griep beschreibt: Es handelt sich um ein „Kulturtelefon“.

Anfangs sei es nur den Mitgliedern angeboten worden, wegen der vielen positiven Reaktionen werde es auch der interessierten Öffentlichkeit angeboten.

Jetzt anmelden für Lesungen im Februar

Wer mag, darf sich in der Woche vom 1. bis 7. Februar zwischen 16 und 22 Uhr eine Stunde aussuchen, in der er angerufen werden möchten. Und man darf wählen, ob man ein Gedicht oder ein kleines Stück Prosa vorgelesen bekommen möchten aus der Klassik oder aus der Moderne. Griep: „Sie dürfen sich natürlich auch überraschen lassen.

Angerufen werden Sie live von einer Schauspielerin oder einem Schauspieler aus der Reihe derer, die schon häufiger in Eutin aufgetreten sind, aber in dieser Coronazeit nicht an einem Theater in Lohn und Brot stehen. Freuen Sie sich also auf eine kurze Geschichte oder ein schönes Gedicht, das Ihnen das kulturelle Dunkel ein wenig lichter machen könnte.“

Aktion ist kostenlos

Und noch mehr als das könnten Interessiert e die angenehme Gewissheit hegen, dass sie auch in dieser Zeit etwas für die darniederliegende Kultur tun können. Die Aktion Kulturtelefon sei für Angerufene kostenlos und solle zugleich auch ein kleiner Hoffnungsträger auf bessere Zeiten sein.

Interessierte können wählen zwischen verschiedenen Genre

Mittels Anruf oder per E-Mail müssen dem Kulturbund Tag und Stunde mitgeteilt werden, an dem man angerufen werden möchte, dazu müssten Telefonnummer übermittelt werden und die Entscheidung, ob Klassik oder Moderne, Gedicht oder Prosa oder Überraschendes. Die Mail sollte an theater@kulturbund-eutin.de geschickt oder bei der Telefonnummer 04521/779538 auf Anrufbeantworter gesprochen werden oder per Brief an Kulturbund Eutin, Postfach 427, 23694 Eutin.