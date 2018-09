Scharbeutzer Anschlusstreffer fiel zu spät

von shz.de

17. September 2018, 15:11 Uhr

Die Spielgemeinschaft Scharbeutz/Süsel verlor beim SV Heringsdorf mit 1:2(0:2) in der Fußball-A-Klasse Ostholstein. Die Gäste fanden in der ersten Hälfte nicht so recht ins Spiel. Ein Eigentor durch Daniel Fogler führte zum 0:1 (24.).

Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Yohannes Hadish auf 0:2 (45.). Nach dem Seitenwechsel steigerte sich die Leistung der Gäste. Trotz mehr Spielanteilen verpasste es Scharbeutz aber, den

wichtigen Anschlusstreffer früh zu erzielen. Nils Brockmann vergab einen Elfmeter (60.).

In der 65. Minute wurde der Heringsdorfer Keeper Martin Stephan wegen Pöbelns vom Platz geschickt.

In Überzahl war Scharbeutz/Süsel zwar am Drücker, doch das 2:1 durch Jan Schütt fiel erst in der 87. Minute und damit zu spät.

„Eine ärgerliche Niederlage. In der ersten Hälfte haben wir kein Mittel gegen Heringsdorf gefunden. Nach der Pause lief es deutlich besser für uns, aber wir haben die Chancen nicht genutzt. Wäre der Anschlusstreffer früher gefallen, wäre mehr drin gewesen“, lautete das Resümee des Scharbeutzer Trainers Dennis Rosenlöcher.