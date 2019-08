Zeugen gesucht nach Vogelraub : Schaden von 9500 Euro: Papageien aus dem Vogelpark Niendorf gestohlen

Parkchef Klaus Langfeldt bemerkte bei der morgendlichen Fütterung, dass zwei Aras nicht in ihren Volieren waren.

von Alexander Steenbeck

31. Juli 2019, 11:11 Uhr

Niendorf | Wo sind bloß die Vögel?“ – Als Parkchef Klaus Langfeldt am Dienstag die Vögel füttern wollte, bemerkte er, dass zwei Aras fehlen. Er rief sofort die Polizei. „Erst als die Beamten weg waren und wir weiter fütterten, haben wir gemerkt, dass auch das Soldatenara-Paar und sogar ein Ei fehlten“, sagte Langfeldt. Es sei das wohl traurigste Geburtstagsgeschenk für ihn – heute wird der Parkchef 76. Der Wert der gestohlenen, etwa 80 Zentimeter großen Tiere beziffert er auf etwa 12.000 Euro.

Parkchef setzt Belohnung zur Ergreifung der Täter aus

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat er er eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt. Wie genau sehen die gestohlenen Vögel aus? Den Angaben des Parkleiters zufolge handelt es sich bei den entwendeten Vögeln um einen Grünflügel- und einen Gelbflügelara sowie um ein Soldatenara-Zuchtpaar, mit dem auch ein frisch geschlüpftes Jungtier und ein Vogelei entwendet wurden.

Sowohl der Gelbflügel- als auch der Grünflügelara sind rot, wobei die Flügel bei dem dunkelroten Ara (auch: Grünflügelara) rot, grün und blau, die bei dem hellroten Ara (auch: Gelbflügelara) sind rot, gelb und blau. Die Soldatenaras sind grün und haben blau-rote Schwanzfedern.

Diebe schnitten Loch in den Zaun

Die Diebe waren zwischen 22 und 8 Uhr auf das Gelände des Vogelparks gelangt, nachdem sie in den äußeren Maschendrahtzaun rings um den Park ein zwei Meter hohes Loch geschnitten und sich so Zugang verschafft hatten. Die Tiere wurden dann aus verschiedenen Volieren gestohlen. „Die Vögel sind mit zirka 80 Zentimetern relativ groß und müssen in entsprechenden Tierboxen transportiert worden sein. Darüber hinaus gelten die Tiere als sehr bissig und schwer zu fangen oder festzuhalten“, sagte ein Polizeisprecher.

Bereits 2006 gab es Vogeldiebstähle

Es ist nicht das erste Mal, dass Vögel aus dem Vogelpark gestohlen wurden: 2006 haben Unbekannte binnen kurzer Zeit gleich mehrfach zugeschlagen und insgesamt zwölf wertvolle Eulen gestohlen – Perlkäuze, Brasilianische Sperlings-, Habichts- und Malaienkäuze sowie ein Brillenkauz und der Amerikanische Uhu.

„Drei davon habe ich aber eineinhalb Jahre später wiederbekommen und der Täter wurde auch gefasst“, sagte Langfeldt dem sh:z. Nicht die Polizei, sondern die Schwiegermutter des Täters hatte ihn überführt. „Sie wollte nicht, dass ihre Tochter mit einem Kriminellen verheiratet ist und hat ihn bei mir angezeigt“, sagt Langfeldt.

Bislang habe er außer einem Elektrozaun und einen eingezäunten Park keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Nach dem Einbruch von Dienstag will er nun aber Videoüberwachung installieren.

Zeugen des aktuellen Vorfalls werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeistation Timmendorfer Strand unter Nummer 04503/40810 mitzuteilen.

