Scchönwalde: Genuss zum Erntedankfest

07. Oktober 2018, 17:02 Uhr

Aus Anlass des Erntedankfestes hat die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Schönwalde gestern nach dem Gottesdienst zu einem Fest rund ums Alte Backhaus geladen. Unter freiem Himmel genossen die Besucher in der Sonne an herbstlich geschmückten Tischen (Foto) je nach Geschmack Kürbis- oder Käse-Lauch-Suppe. Gekocht hatten die Pfadfinder des VPC-Stammes „Swentana“. An ihrem Stand gab es auch Marmeladen und Gelees in unzähligen Varianten, zubereitet von Schönwaldern, zur Verkostung. Im Angebot waren auch von den Wölflingen hergestellte „Samen-Bomben“ und Futterbretter für die gefiederten Freunde im Garten. Stolz präsentierte der Stamm das neue Tor zum Gelände, dass mit Unterstützung durch zwei Handwerksmeister selbst gebaut wurde. Ein Blickfang sind die schmiedeeisernen Beschläge mit Fischsymbol.