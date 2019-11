Eutin: Hundefachgeschäft und Mittagsrestaurant : „Say wauwau“ startet in der Königstraße, das Cox erweitert

In der Eutiner Innenstadt eröffnet Samstag (9. November) ein Hundefachgeschäft. Das Mittagsrestaurant am Rosengarten bietet mehr Service.

Juliane Kahlke

08. November 2019, 14:38 Uhr

Eutin | Hundefreunde und Hundehalter finden an der Peterstraße ab heute ein durchdachtes Sortiment an Hundebedarf vor. Dort, wo bis zum Spätsommer Doris Hinz hochwertige Mode verkaufte, eröffnet das Geschäft Say wauwau. Sibyll Hainke, Einzelhandelskauffrau und Requisiteurin, bietet kein Sortiment von der Stange. Auf 58 Quadratmetern hat die gebürtige Schleswig-Holsteinerin Halsbänder, Leinen und Spielzeug vorrätig, Lampen, Decken und Jacken.

Bei allem legt Sibyll Hainke viel Wert auf Hundefreundlichkeit und umweltschonende Produktion. So quietscht das Spielzeug zwar, wie andere auch, ist Hainke zufolge aber besonders reißfest hergestellt und hält viel aus. Bei den Jacken bietet die ehemalige Düsseldorferin ergonomisch geformte und auch die Variante für besonders sportliche Vierbeiner an. Schwimmwesten gehören ebenso zum Programm wie Näpfe, die Unikate aus den Händen der Eutiner Designerin C. Esra Ahrens sind. Bei den Leckerlis schwört die Hundefreundin auf die Ware aus der nach ihrer Aussage ersten Hundekeksbäckerei Deutschlands in Düsseldorf. Diese wie auch das Hundefutter seien ohne unnötige Zusätze. Sibyll Hainke entwarf ein Hundebett, das sie mit Bezügen aus Wolle der Eutiner Weberei anbietet. Auch das dürfte heute von 10 bis 14 Uhr an der Königstraße zu finden sein.

Nicht all zu weit entfernt bietet das Mittagsrestaurant Cox am Rosengarten/Voßplatz mehr Sitzplätze und auch eine Toilette an. Inhaberin Katrin Haase ist überglücklich, dass sie ihren Kunden nun auch den Sanitärraum bieten kann. Die 53-Jährige lädt mit sieben Mitarbeiterinnen für Mittwoch, 13. November, zur Eröffnung ein. Die Kunden dürfen auf einen leckeren Nachtisch hoffen und Lose ziehen. Zu gewinnen sind Gutscheine von Lebensmittelanbietern und Händlern der Region.

Katrin Haase nutzte die Schließung des Hifi-Ladens und mietete die 58 Quadratmeter. Es entstanden ein 45 Quadratmeter großer Gastraum, ein Sanitär- und ein Büroraum. In nun zwei Gasträumen stehen 39 statt 22 Plätzen zur Verfügung. Die neuen Tische sind übrigens wieder selbst gebaut.