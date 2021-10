Fussball-Verbandsliga Süd-Ost : Sarauer Aufholjagd gegen Eintracht Groß Gröanu wird nicht belohnt

SG Sarau/Bosau verliert am Donnerstagabend 3:4(0:2) gegen Groß Grönau.

Avatar_shz von shz.de

29. Oktober 2021, 17:29 Uhr

Sarau | Die SG Sarau/Bosau kassierte die dritte Niederlage in der Saison in der Fußball-Verbandsliga Süd-Ost und verlor gegen den TSV Eintracht Groß Grönau mit 3:4 (0:2). Die Gastgeber verschliefen die ersten 45 Minuten und konnten sich vor allem im zentralen Mittelfeld nicht behaupten. Den Gästen gelangen vor der Pause zwei Tore durch Konter.

Julius Rapp erzielte das 0:1 (40.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erhöhte Felix Groth auf 2:0 (45.+2). Nach dem Seitenwechsel stellte der Sarauer Trainer Robertino Borja um. Jannik Niebergall kam für Jasper Frahm und Christoph Jürgens für Jan-Hendrik Wohlert.

Die Wechsel brachten zunächst jedoch nicht den gewünschten Erfolg. Magnus Breitung schoss das 3:0 (56.). Nach dem dritten Gegentreffer zeigten die Sarauer Moral und glichen das Spiel innerhalb von nur fünf Minuten. Philipp Truschkowski verkürzte auf 1:3 (62.). Nur zwei Minuten später erzielte Marvin Obenaus den 2:3-Anschlusstreffer (64.). In der 67. Minute traf Philipp Truschkowski zum 3:3-Ausgleich. Doch die Freude über die Aufholjagd hielt nicht lange an. Drei Minuten später folgte die Ernüchterung. Florian Hahn schoss das 3:4 (70.). Nach Foul an Jannik Niebergall im Grönauer Straftraum hatte Sarau erneut die Chance zum Ausgleich. Lasse Leinweber schoss den Elfmeter jedoch am Tor vorbei (75.).

„Die Niederlage ist schon bitter. Wir hatten das Ergebnis selber in der Hand. Die erste Hälfte haben wir komplett verschlafen. Wir hatten keinen Zugriff aufs Mittelfeld. Nach der Aufholjagd hätte das Spiel auch 6:6 ausgehen können. Das müssen wir im nächsten Spiel besser machen“, sagte Robertino Borja nach dem Abpfiff.