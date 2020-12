Santa Claus wird diesmal nicht gerettet

Ein Blick über den großen Teich in die Eutiner Partnerstadt Lawrence: Wie feiern die Menschen in der Universitätsstadt das Fest unter Corona-Bedingungen?

von Achim Krauskopf

24. Dezember 2020, 09:00 Uhr

Lawrence | Die öffentlichen Weihnachtsfeiern in Lawrence werden in diesem Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie etwas anders sein. Einige Veranstaltungen werden vollständig abgesagt, andere finden „virtuell“ über das Internet statt. Aber wir werden Weihnachten feiern!

Eine beliebte Veranstaltung, die seit 27 Jahren stattfand, ist in diesem Jahr wegen der Pandemie abgesagt: Ein Festzug entlang der Hauptstraße der Stadt, der Massachusetts Street, mit Reitern, Pferdewagen und Kutschen. Diese Veranstaltung lockte jedes Jahr Tausende von Besuchern an die Straße, die sich schon Stunden im Voraus trafen, um sich einen guten Platz zu sichern. Der Festzug wurde abgesagt, aber die Organisatoren planen, ihnen nächstes Jahr wieder zu veranstalten.

Ralph Gage

Das Gesundheitsamt von Douglas County, in dem die Stadt Lawrence liegt, erlaubt nur begrenzte öffentliche Aktivitäten und beschränkt derzeit Versammlungen auf zehn Personen. Aber ein Geschäft in der Gegend hilft den Menschen, ihre Weihnachtstraditionen fortzusetzen oder neue zu gründen. Es ist die Strawberry Hill Christmas Tree Farm, die sich westlich der Stadt befindet. Die Besitzerin Lyn Walther, ihr Ehemann Eric und die Söhne Eric, Mark und Mitch betreiben die Farm, die in diesem Jahr am 21. November geöffnet wurde. Die ersten Tannenbäume wurden 1976 gepflanzt und 1984 zum Verkauf angeboten.

Mike Yoder,

Lyn Walther sagt, es sei nicht ungewöhnlich, dass Familien Jahr für Jahr wiederkämen, um einen frischen Baum zu kaufen. Auch dass ehemalige Mitarbeiter immer wieder zurückkommen, sei nicht ungewöhnlich. Die große Zahl der Rentner in Lawrence unter den Kunden bietet auch eine großartige Mischung von Menschen und deren Weihnachtsgeschichten, sagte sie.

Weder Gebäck noch Apfelmost

Die Pandemie hat in diesem Jahr alles auf der Farm verlangsamt – und: Im Geschenkeladen werden weder Weihnachtsgebäck, noch Apfelmost angeboten. Trotzdem war die Farm am ersten Öffnungstag voll beschäftigt und verkaufte in den ersten 30 Minute zehn Bäume.

Die Familie Hansroth aus dem nahe gelegenen Winchester mit zwei Kindern ist ein typisches Beispiel für treue Kunden. Andere, stellte Lyn Walther fest, beginnen neue Traditionen und schaffen Erinnerungen für ihre Familien. Sie wollte aber nicht spekulieren, wie sich die Pandemie letztendlich auf das Geschäft auswirken wird. „Es könnte so oder so gehen“, sagt sie und fügt hinzu, dass die Erfahrung bei der Auswahl und Ernte eines Baumes für die Kunden schön sei, „es macht Spaß.“

Das jährliche Lawrence Festival of Trees mit einer Auktion von festlich geschmückten Bäumen, die zugunsten von The Children’s Shelter, einer lokalen Kinderschutzorganisation, verkauft werden, wird in diesem Jahr aufgrund der Pandemie angepasst. Für die Besichtigung der Bäume sind Reservierungen erforderlich, und jene, die eine Besichtigungszeit buchen, müssen Masken tragen. Die Auktion selbst wird über das Internet ausgerichtet, erläuterte Maren Ludwig von Children’s Shelter.



Bunte Lichter entlang der Massachusetts Street





Die Massachusetts Street wird mit bunten Lichtern an den Bäumen und Gebäuden geschmückt, und die übliche Feier zum Einschalten dieser Lichter wird virtuell durchgeführt. Eine Tradition in Lawrence kann in diesem Jahr angesichts der Corona-Auflagen überhaupt nicht gepflegt werden: Der Weihnachtsmann wird nicht von Feuerwehrleuten auf dem Dach des Weaver-Kaufhauses in der Innenstadt von Lawrence „gerettet“. Stattdessen wird das Lawrence Arts Center ein Video mit Drohnenaufnahmen der Lichter, musikalischen Vorführungen und einem Auftritt des Weihnachtsmanns produzieren.

Sally Zogry, die als Geschäftsführerin des Wirtschaftsverbandes Downtown Lawrence Inc. die Kaufleute aus der Innenstadt vertritt, sagte, dass Adventssänger, ein fahrender Bühnenwagen mit dem Weihnachtsmann und anderen Aktivitäten die „Rettung“ von Santa Claus ersetzen werden.

„Wir schauen über den Tellerrand hinaus und arbeiten hart daran, den Weihnachtsmann in unsere Gemeinde zu bringen“, versprach Sally Zogry. Die Weihnachtsfeierlichkeiten in Lawrence werden dieses Jahr von Corona geändert. Aber sie werden definitiv nicht ausfallen.