Schutz vor Corona : Sankt-Elisabeth-Krankenhaus testet seine Mitarbeiter täglich

Die Sana-Klinik Ostholstein testet nur Mitarbeiter, die in der Notaufnahme oder auf der Intensivstation arbeiten

Constanze Emde

14. Januar 2021, 17:25 Uhr

Ärzten, Schwestern und Pflegern liegt das Wohl ihrer Patienten am Herzen. In Zeiten von steigenden Zahlen Corona-Erkrankter sind sie zusätzlich gefordert – und in Sorge um ihre eigene Gesundheit. Denn es ist längst nicht Standard Mitarbeiter in Krankenhäusern täglich vor Dienstbeginn zu testen, wie eine Umfrage unter drei Kliniken in Ostholstein ergeben hat.



Warum werden Mitarbeiter nicht täglich getestet?

„Wir halten uns an die Vorgaben des Robert-Koch-Institutes. Wir übererfüllen diese sogar, wenn man so will, denn laut Richtlinie müssten wir nur ein bis zwei mal im Monat testen“, erklärt Michael Hesse, Pressesprecher der Sana-Klinik Eutin. Die Sana-Gruppe, die Kliniken in Eutin, Middleburg, Fehmarn und Oldenburg hat, behandelt derzeit insgesamt 15 Corona-Patienten. Sechs liegen im Eutiner Krankenhaus, davon zwei auf der Intensivstation, acht im Oldenburger Krankenhaus und einer auf Fehmarn, so Hesse am Donnerstag. Die Sana-Klinik Ostholstein verfügt insgesamt über 21 Betten auf der Intensivstation – elf sind in Eutin, zehn in Oldenburg.



Besuchsverbot seit vergangenem Jahr – außer bei Kindern und Sterbenden

Zum Schutz der Mitarbeiter und Patienten gelte seit vergangenem Jahr ein generelles Besuchsverbot für alle Sana-Kliniken. „Einzige Ausnahmen bilden medizinisch begründete oder ethisch-soziale Besuche wie beispielsweise die Begleitung durch ein Elternteil auf der Kinderstation“, erklärt Hesse. Die wenigen Besucher, die so ins Haus kämen, würden getestet. Die Patienten, so Hesse, werden einem Screening unterzogen.



Getestet werden nur Mitarbeiter der Notaufnahme und Intensivstation

Wer stationär aufgenommen werde, werde ebenfalls getestet. Mitarbeiter hingegen würden nur getestet, „wenn sie in Hochrisikobereichen wie der Intensivstation, der Notaufnahme oder der Wochenstation arbeiten“. Dann aber auch nur zwei mal wöchentlich oder beim Auftreten von Covid-19 spezifischen Symptomen.



63 positive Fälle am Sankt-Elisabeth-Krankenhaus

Das Sankt-Elisabeth-Krankenhaus (SEK) handhabt das anders und testet alle Mitarbeiter ausnahmslos täglich vor Dienstantritt. Patienten werden bereits seit April abgestrichen und getestet und für Besucher gelte außer in seltenen Ausnahmen Besuchsverbot. Wer ins Haus kommt, werde getestet, so Pressesprecherin Jeannine Kloor. „Jeder Mitarbeiter geht vor Dienstbeginn in die Tagesklinik, wird dort abgestrichen und wartet 15 Minuten auf das Testergebnis – ist dieses negativ, darf er/sie den Dienst antreten. Bei positivem Testergebnis wird das Gesundheitsamt Ostholstein sofort informiert, ein PCR-Test durchgeführt und der Mitarbeiter bis zum Ergebnis in häusliche Quarantäne geschickt.“



Derzeit nimmt die Klinik keine Patienten mehr auf

Die Infektionslage im Haus mit einer geriatrischen Abteilung, einer Palliativstation und Menschen mit Demenzerkrankung ist aber auch eine als bei Sana: Derzeit befinden sich 30 positiv getestete Patienten im SEK, außerdem sind 33 Mitarbeiter positiv getestet worden. Patienten werden aktuell deshalb keine mehr aufgenommen.



Kosten für Schutzausrüstungen müssen Kliniken übernehmen

Kommt es durch die hohe Anzahl an positiv-getesteten Mitarbeitern zu personellen Engpässen im SEK? Dies wird verneint. Zwar seien die Mitarbeiter im Haus belastet, aber die Patienten könnten mit dem vorhandenen Personal versorgt werden. Außerdem würden Mitarbeiter immer nur auf derselben Station eingesetzt, sodass es nicht zur Durchmischung komme. „Unsere Klinik stellt sämtliche Materialien – komplette Schutzausrüstung mit FFP2-Masken, Schutzschilde, Kittel, Handschuhe, Tests, Desinfektion und weiteres – auf eigene Kosten zur Verfügung. Diese ‚Materialschlacht‘ ist aus unserer Sicht absolut notwendig. Die Kosten der Tests werden vermutlich erstattet“, sagt die SEK-Sprecherin. Täglich erfolge eine Sitzung des Krisenstabes und alles geschehe in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Kreises, so Kloor.



Sieben positive Fälle in der Schön-Klink in Neustadt

In der Schön-Klinik gelten laut Pressesprecherin Astrid Reining ebenfalls „sehr strenge Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen inklusive einer umfangreichen Teststrategie“ bei Patienten und Mitarbeitern. So würden in der Schön Klinik Neustadt alle Patienten vor Behandlungsbeginn auf eine mögliche SARS-CoV-2-Infektion getestet. „Bei verschiedenen Patientengruppen, etwa bei symptomatischen Patienten mit eingangs negativem Testergebnis, führen wir an Tag drei und fünf des stationären Aufenthaltes Folgetestungen durch“, erklärt Reining.



Mitarbeiter werden mit PCR-Tests auf das Virus abgestrichen

Die Mitarbeiter werden immer dann getestet, wenn „sie neu bei uns anfangen, wenn sie aus dem Urlaub zurückkehren sowie generell nach mindestens sieben Tagen Abwesenheit“, so Reining. „Bei allen Personengruppen setzen wir auf den sehr genauen PCR-Test. Wenn es schnell gehen muss, verwenden wir zusätzlich den Antigentest.“

An Covid-19-erkrankte Patienten sowie Kontaktpersonen werden in eigens dafür eingerichtete Bereiche isoliert, heißt es. Die klare Wegetrennung erfolge auch in der Notaufnahme. „Aktuell behandeln wir sieben Covid-19-Patienten, davon einer intensivpflichtig. Insgesamt verfügen wir aktuell über zehn Intensivbetten zur Behandlung von Covid-19-Patienten, die bei Bedarf erweitert werden können“, erklärt Schön-Klinik-Sprecherin Astrid Reining.



Unterschiedlicher Umgang mit nicht-lebensnotwendigen Operationen

Während die Sana-Kliniken die nicht zwingenden Operationen auf ein „notwendiges Minimum“ reduziere, um die Kapazitäten der Häuser nicht zu strapazieren, sei es politischer Wille, so teilt Astrid Reining mit, dass die Schön-Klinik in Neustadt ihrem regulären Versorgungsauftrag nachkomme. „Auf diese Weise entlasten wir jene Krankenhäuser, die sich verstärkt um Covid-19-Patienten kümmern und stellen gleichzeitig einen hohen Versorgungsgrad sicher“, sagt Reining. Während bei der ersten „Corona-Welle“ im Frühjahr spürbar gewesen sei, dass Menschen Krankenhäusern fernblieben aus Angst vor Ansteckungen, so gebe es derzeit nur sehr wenige, die ihren Termin für eine nicht essenzielle Behandlung auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, so die Schön-Klinik-Sprecherin.