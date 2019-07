Eutin : Sana-Klinik hat neuen Ärztlichen Direktor

Chefarzt Dr. Franz Hartmann wird Dr. Bertram Illerts Nachfolger.Chefarzt Dr. Franz Hartmann wird Dr. Bertram Illerts Nachfolger.

von Achim Krauskopf

12. Juli 2019, 14:38 Uhr

Eutin | Die Sana-Klinik Eutin hat einen neuen Ärztlichen Direktor, der aus dem Haus kommt: Privatdozent Dr. Franz Hartmann war seit 2008 Chefarzt, Anfang Juli hat der Herzspezialist die Nachfolge von Privatdozent (PD) Dr. Bertram Illert als Ärztlicher Direktor angetreten.

Hartmann ist, wie die Sana-Kliniken berichten, seit zehn Jahren Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II, Fachbereich Kardiologie, bei Sana. Der Kardiologe habe sich sehr für die Belange der Klinik und deren Mitarbeiter eingesetzt. Die Weiterbildung der ärztlichen Kollegen liege ihm ebenfalls am Herzen. So habe er 2009 federführend die kardiologische Fortbildungsreihe der „Eutiner Herzgespräche“ ins Leben gerufen. In der jährlichen Seminarreihe bildeten sich eine große Zahl an niedergelassenen Ärzten und Klinikärzten mit interessanten Themen im Eutiner Schloss fort.

Franz Hartmann fühle sich geehrt, die Position des Ärztlichen Direktors zu übernehmen, die mit dem Weggang Bertram Illerts im April frei geworden war: „Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen ist die wesentliche Voraussetzung für erfolgreiche Arbeit einer Klinik. Neben medizinischen Themen sehe ich als Ärztlicher Direktor meine Hauptaufgabe darin, diese in der Kommunikation mit allen Gruppen weiter zu verbessern“, sagt er Kardiologe. „Wir freuen uns sehr, dass sich Dr. Hartmann als Fachexperte und Führungskraft bereit erklärt hat dieses Amt zu übernehmen und wünschen ihm gutes Gelingen.“ sagte Florian Glück, Geschäftsführer der Sana-Kliniken Ostholstein.

Eutin ist eine von vier Standorten, an denen die Sana-Kliniken Ostholstein vertreten ist. Mit rund 23.000 stationären und teilstationären Fällen und rund 38.000 ambulanten Kontakten sei die Sana die größte Anbieterin medizinischer Akutversorgung im östlichen Schleswig-Holstein.

Mehr als 1000 Mitarbeiter, davon rund 220 Ärzte, stünden zur Versorgung der Bevölkerung in der Region bereit. Standorte sind Eutin, Oldenburg, Middelburg und das Inselkrankenhaus in Fehmarn.

Schlagzeilen machte die Sana seit mehr als einem Jahr vor allem mit zwei Themen: Das Krankenhaus in Eutin ist nach regelmäßigen Wasserrohrbrüchen grundlegend sanierungsbedürftig. Einen Plan, wie die auf Jahre angelegte Sanierung laufen soll, hat das Unternehmen mittlerweile vorgelegt.

Und Schlagzeilen gab es wegen der Absicht der Sana, die vier Häuser der Ameos-Aktiengesellschaft zu übergeben. Die zu Jahresbeginn geplante Übernahme scheiterte an Bedenken des Kartellamtes, weil dann die Akutversorgung in Ostholstein nur noch von Ameos und der Schön-Klinik sichergestellt würde, beiden aber dem selben Besitzer gehörten. Aktueller Stand ist, dass trotzdem weiter eine Übergabe verfolgt werde.