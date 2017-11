Eutin : Sana-Klinik: Betrieb geht weiter, Neubau anvisiert

vergrößern 1 von 1 Foto: bsh 1 von 1

Entwarnung hat gestern die Leitung der Sana-Klinik nach einem Ortstermin mit dem Gesundheitsamt gegeben: Die entdeckten Wasserschäden vor allem in Pädiatrie, Neonatologie und an weiteren Stellen der Klinik brächten keine gesundheitliche Gefährdung für Patienten und Personal. Die medizinische Versorgung bleibe in vollem Umfang erhalten.

Begleitet wurde diese Nachricht von der Absichtserklärung der Geschäftsführung, dass der Neubau einer Klinik vermutlich sinnvoller wäre als eine Sanierung des 15 Jahren alten, immer wieder durch Wasserschäden beeinträchtigten Gebäudes. Die Suche nach einem geeigneten Grundstück habe begonnen, die Stadt werde um Unterstützung gebeten.

Sana-Geschäftsführer Klaus Abel hatte – wie berichtet – am Montag dem Hauptausschuss des Kreistags geschildert, dass in der Eutiner Klinik Wasserschäden entdeckt worden seien, deren Umfang aber noch nicht klar sei. Das Gesundheitsamt des Kreises sei eingeschaltet worden, da hinter Wänden und unter Fußböden Feuchtigkeit und Schimmel entdeckt worden seien.

Eine Begutachtung der Wasserschäden in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt sei gestern erfolgt. Dr. Annegret Krenz-Weinreich, Krankenhaus-Hygienikerin des LADR-Laborverbundes in Plön, habe dazu erklärt, dass eine Analyse mikrobiologischer Befunde keinerlei Hinweise auf Erkrankungen durch Schimmelpilze ergeben hätten.

Festgestellt worden sei weiter, dass Pilzsporen durch lackierte Wände und PVC-Fußböden nicht in die Räume gelangten. Daher müssten Arbeiten, bei denen Wände geöffnet werden, vermieden werden oder mit luftdichter Abschottung erfolgen, damit keinerlei Luftverwirbelungen entstünden.

Noch in dieser Woche würden Raumluftmessungen erfolgen und bis auf weiteres alle zwei Wochen wiederholt: So solle sichergestellt werden, dass es zu keinen Gesundheitsschäden durch Schimmelpilze für Patienten und Mitarbeiter kommen könne. Weiter sollen regelmäßige Begehungen im Haus eine engmaschige Überwachung bringen, alle begonnenen Sanierungsarbeiten – vor allem für die wegen Wasserschäden verlegte Pädiatrie – sollen zügig abgeschlossen werden.

Die Patientenversorgung könne wie gewohnt in vollem Umfang weiter erfolgen. Auch alle geburtshilflichen Notfälle, geplanten Geburten, Risikoschwangere und Frühgeborene (perinataler Schwerpunkt) könnten in Eutin medizinisch versorgt werden. Die Geburtshilfe stehe ohne Einschränkung zur Verfügung.

Die aktuelle Lage in Eutin hatte Abel gestern mit dem Landesgesundheitsminister Heiner Garg erörtert. Auf politischer Ebene war daneben auch die Regelversorgung in Oldenburg ein Thema. Mehr dazuauf Seite 9