Sammlung von Schadstoffen

23. November 2018, 18:00 Uhr

Die letzten Schadstoffsammlungen finden in diesem Jahr im Behler Weg 21a in Plön am Sonnabend. 1. Dezember, von 10.30 bis 12 Uhr, in der Preetzer Lindenstraße neben dem Discounter am Freitag, dem 14. Dezember, 16.30 bis 18 Uhr, und in Lütjenburg am Freitag, dem 21. Dezember, auf dem Parkplatz des Sportheims in der Kieler Straße von 14 bis 15.30 Uhr statt, wenn es die Witterungsverhältnisse zulassen. Anschließend geht es bis Ende Februar 2019 in die Winterpause.