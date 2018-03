Säulenhainbuche statt Baumhasel

Bauhof ersetzt fünf kranke Bäume in der Malenter Bahnhofstraße

von Bernd Schröder

27. März 2018, 14:10 Uhr

Das Bäumchen-wechsele-dich-Spiel in der Malenter Bahnhofstraße geht weiter. Der Bauhof setzte gestern seine Arbeiten zum Ersatz von fünf Baumhaseln fort. „Die Bäume waren von Pilzen befallen“, berichtete Gärtnermeister Martin Goldberg. Gestern Vormittag pflanzte er gemeinsam mit Bauhofmitarbeiter Jörg Hudtwalker zwei neue Bäume in der Nähe des Restaurants „Lenter Kate“. Drei weitere vor Fahrrad-Wöllert wollten die Bauhofmitarbeiter im Anschluss einpflanzen.

Bei den neuen Bäumen handelte es sich um Säulenhainbuchen, die sich nicht nur durch ihren schlanken Wuchs deutlich von den Baumhaseln unterscheiden. Ihr größter Vorteil aus Sicht der Gemeinde ist, dass ihre Früchte viel kleiner sind. Das bedeutet für Anlieger und Bauhof im Herbst deutlich weniger Arbeit beim Reinigen der Straße. Außerdem sollen die nun gewählte Baumart etwas kleiner bleiben als die Baumhasel.

Bereits im Jahr 2015 waren die ersten kranken oder

abgestorbenen Baumhaseln durch Säulenhainbuchen ersetzt worden nachdem die Gemeinde lange nach einem geeigneten Baumtyp gesucht hatte. Die jetzt gepflanzten Bäume der Sorte „Frans Fontaine“ seien etwa zehn bis zwölf Jahre alt, schätzte Goldberg. In ihrem jungen Leben wurden die veredelten Bäume bereits vier Mal umgepflanzt. Sie sollten daher gut anwachsen.

Für den Bauhof bedeuten die Neupflanzungen viel Arbeit. Weil unter dem Wurzelwerk zahlreiche Leitungen – für Gas, Wasser, Strom, Telefon und Straßenlampen – verlaufen, durften die Mitarbeiter die alten Bäume nicht mit dem Bagger ausgraben. Stattdessen war Handarbeit gefragt. Das Spiel wird sich vermutlich in den nächsten Jahren mehrfach wiederholen. Denn Goldberg hat bereits weitere Bäume ausgemacht, die angeschlagen sind und vermutlich in naher Zukunft ersetzt werden müssen.

Anders als ihr Name vermuten lässt, gehören Säulenhainbuchen übrigens nicht zu den Buchengewächsen. Vielmehr handele es sich um Birken, erklärte Goldberg. Zu ihrem kamen die Bäume vermutlich wegen ihrer Buchen ähnelnden Gestalt.

Neupflanzungen stehen unterdessen auch in der Hindenburgallee bevor, wie jüngst dem Bericht des Umweltbeauftragten Achim Vollert im Planungsausschuss zu entnehmen war: „Die Kastanien müssen wahrscheinlich weg“, sagte Vollert. Grund seien Schäden durch die Miniermotte. Versuche, den Schädling durch Entfernen des Laubs auszuschalten, hätten sich andernorts als untauglich erwiesen, erläuterte Vollert auf Nachfrage. Die Bäume sollten durch resistente Bäume ersetzt werden. Vollert nannte eine bestimmte Ulmenart.

Vollert erinnerte daran, dass die Bäume die rechtsseitig in Richtung Kellersee in der Lindenallee ständen. Grund sei die Gefahr von Schäden für Rohrleitungen. Die Ersatzpflanzungen für die Allee könne woanders in der Gemeinde erfolgen, sagte Vollert.

Fast abgeschlossen sei mittlerweile die Erfassung von Bäumen für das Baumkataster, berichtet Vollert. Es seien 1800 Bäume und ihr Zustand erfasst worden. Lediglich das Schönow-Gelände fehle noch. Abgeschlossen ist die seit Jahren laufende Aktion damit aber noch lange nicht: „Jetzt sind die Dörfer dran“, kündigte der Umweltbeauftragte an.

Insgesamt war Vollert im vergangenen Jahr bei der Begutachten von 32 Bäumen dabei. Dann entscheide er mit, ob Bäume gefällt werden könnten oder stehen bleiben müssten. Manchmal müsse ein Umweltbeauftragte auch kuriose Fragen beantworten. So hätten ihn im März vier Anfragen erreicht, bei denen die Anrufer hätten wissen wollen, ob sie in Malente noch fahren dürften, wenn ihr Auto eine grüne Plakette habe.