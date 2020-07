Wechsel in der Leitung : Sabine Schweiger übernimmt die Kreismusikschule in Plön

Vertragsunterzeichnung erfolgte im Kreishaus: Die Nachfolge von Plöns KMS-Leiter Franz-Michael Deimling ist geregelt .

von Michael Kuhr

04. Juli 2020, 19:40 Uhr

Plön | Sabine Schweiger aus Bad Hersfeld wird neue Leiterin der Kreismusikschule (KMS) Plön. Am Freitag hat sie im Plöner Kreishaus ihren Vertrag unterzeichnet. Sie wird damit Nachfolgerin von Franz-Michael Deimling, der nach 32 Jahren musikalischer Arbeit für die Einrichtung in den Ruhestand ging. Schweiger tritt ihre neue Stelle am 12. Oktober an. Die seit nahezu 41 Jahren bestehende Kreismusikschule des Landkreises Herfeld-Rotenburg habe die gleichen Strukturen wie die KMS in Plön. Seit vier Jahren wurde diese von Sabine Schweiger (pädagogische Leitung) und Timo Wichmann (Verwaltung) geleitet. Allerdings gibt es dort nur fest angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und keine Honorarkräfte wie an der KMS in Plön, der einzigen kommunalen Kreismusikschule in Schleswig-Holstein. In Bad Hersfeld unterrichtete Schweiger Gitarre und Harfe. Daneben habe sie ein Gitarrenjugendorchester und ein Lehrerorchester aufgebaut.

Neue Leiterin hat als Kind selbst die Kreismusikschule besucht

Die heute 50-jährige Sabine Schweiger hat als Kind selbst die Kreismusikschule besucht. Sie hat Lehramt für Musik studiert und hatte parallel dazu Gitarrenunterricht in Prag bei dem Gitarristen Marek Veléminsky. Nach dem Studium hat sie sich für die Musik entschieden und direkt im Anschluss an das Studium damit begonnen, an verschiedenen Musikschulen zu unterrichten. Sie spielt Gitarre, Harfe, Klarinette, Blockflöte und Klavier. Neben der Musik gehört ihre Leidenschaft dem Windsurfen, gerne in Dänemark. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder. „Ich mache seit frühester Kindheit Musik, habe mit Bockflöte angefangen, später kamen Klavier und Klarinette dazu“, sagt Sabine Schweiger unserer Zeitung. Und als sie begann, Lehramt für Musik (Gitarre, Blockflöte und Stimmbildung) und Deutsch zu studieren, habe sie auch noch mit dem Gitarrenspiel begonnen.

Nach dem Studium habe ich mich bewusst gegen eine Laufbahn in der Schule und für die Arbeit in der Musikschule entschieden, da ich in der Musikschule mehr pädagogische Freiheiten habe Sabine Schweiger, neue Leiterin der Kreismusikschule in Plön

Schon während ihres Studiums hat Sabine Schweiger in ganz Europa mit verschiedenen Besetzungen Konzerte gegeben. „Nach dem Studium habe ich mich bewusst gegen eine Laufbahn in der Schule und für die Arbeit in der Musikschule entschieden, da ich in der Musikschule mehr pädagogische Freiheiten habe“, sagt sie. Und mit dem Erlernen der Harfe habe sie sich vor einigen Jahren noch einen Kindheitstraum erfüllt. Sabine Schweiger über ihren Weg nach Plön: „Als ich vor zwei Jahren bei der KMS Plön zu Besuch war, um den Instrumentalen Orientierungsunterricht kennenzulernen, war ich sofort begeistert von dem Kollegium und der Arbeit in der KMS Plön.“ Im Januar sei die Stelle von Franz-Michael Deimling ausgeschrieben worden und sie habe sich beworben, „um Teil dieses engagierten Kollegiums werden zu können“.

Projekte mit ganz kleinen und älteren Menschen

Und Sabine Schweiger hat feste Vorstellungen: „In Zukunft möchte ich gern die hervorragende Arbeit von Franz-Michael Deimling fortsetzen und die KMS sich weiter entwickeln lassen.“ Gerade Kooperationen seien ihr wichtig. Mit einem Blick auf die Bevölkerungsentwicklung kann sich die neue KMS-Leiterin unter anderem sehr gut Projekte mit ganz kleinen und älteren Menschen vorstellen. Aber auch gemeinsames Musizieren, Konzerte und musikalische Projekte seien ihr wichtig.