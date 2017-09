Eutin : Sabine Kuhnert verlässt die Oper

vergrößern 1 von 3 Foto: Emde 1 von 3





von Achim Krauskopf

erstellt am 30.Sep.2017 | 04:00 Uhr

Vier Wochen nach dem Einstieg von Falk Herzog (37, kleines Foto) als neuer, dritter Gesellschafter bei den Neuen Eutiner Festspielen gibt es bei dem Opernbetrieb eine weitere Personaländerung: Sabine Kuhnert verabschiedet sich als Geschäftsführerin (siehe auch Seite 1). Sie betonte, dass sie aus eigenem Antrieb gehe und in der festen Überzeugung, ihre vor fast drei Jahren begonnene Aufgabe erfüllt zu haben. Kuhnert (60) hatte am 1. November 2014 die Geschäftsführung als Nachfolgerin von Tina Ziegler übernommen.

Sabine Kuhnert sagte in der gestern Nachmittag veröffentlichten Erklärung der Festspiele weiter: „Jetzt ist die Zeit gekommen für die nächste Generation, und ich empfinde es wahrhaft als Glücksfall, dass mit Falk Herzog ein Gesellschafter nun auch bereit ist, als mein Nachfolger in der Geschäftsführung Verantwortung für die Zukunft der Festspiele zu tragen.“

Falk Herzog dankte Sabine Kuhnert auch im Namen seiner Mitgesellschafter Dr. Joachim Scheele und Arend Knoop für ihre zielstrebige und engagierte Arbeit. „Sabine Kuhnert hat es nicht nur geschafft, unsere Gesellschaft wirtschaftlich zu konsolidieren. Ihr ist es auch gelungen, den kulturellen Stellenwert der Festspiele dem Publikum und den öffentlichen Förderern zu vermitteln. Darauf können wir aufbauen“, sagte Falk Herzog.

Der Eigentümer des Gutes Stendorf hatte – wie berichtet – im August die Anteile der Hamburger Cautus GmbH an der Trägergesellschaft der Festspiele erworben. Die Hamburger Gesellschaft gehört zu den Firmen des verstorbenen Festspiele-Mäzens Eckhart Ulbrich.

Falk Herzog will übergangsweise die Aufgabe des Geschäftsführers in der Opernscheune übernehmen. Wichtig sei für ihn dabei, einerseits die Vorbereitungen für die nächste Spielzeit bruchlos fortzusetzen, andererseits aber auch Planungen für die künftige Gestaltung der Eutiner Festspiele voranzutreiben. Er kündigte an: „Wir wollen in absehbarer Zeit wieder eine im Kulturmanagement und Kulturmarketing qualifizierte Geschäftsführung bestellen.“

Schon während der Spielzeit in diesem Sommer hatten die Eutiner Festspiele angekündigt, dass sie nächstes Jahr das Musical „My Fair Lady“ und die Oper „La Traviata“ auf die Freilichtbühne im Schlossgarten bringen. Der Karten-Vorverkauf startet am 16. Oktober.