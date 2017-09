Sabine Kuhnert nicht mehr Festspiel-Chefin

vergrößern 1 von 1 Foto: Emde 1 von 1

von Alexander Steenbeck

erstellt am 29.Sep.2017 | 16:21 Uhr

Paukenschlag bei den Eutiner Festspielen: Sabine Kuhnert (Foto) hat ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin aufgegeben. Das gaben die Festspiele gestern Nachmittag bekannt. „Ich gehe aus eigenem Entschluss und in der festen Überzeugung, meine vor drei Jahren hier begonnene Aufgabe erfüllt zu haben“, sagte Kuhnert. Jetzt sei die Zeit gekommen für die nächste Generation. Nachfolger in der Geschäftsführung ist Falk Herzog. Der Eigentümer des Gutes Stendorf hatte im August die bis dato von der Hamburger Cautus GmbH gehaltenen Anteile an der gemeinnützigen Trägergesellschaft der Festspiele erworben. Er wird für eine Übergangszeit die Aufgaben der Geschäftsführung in der Opernscheune übernehmen. Seite 4