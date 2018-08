Russische Kirchenmusik am Montag in der St.-Laurentius-Kirche

von Alexander Steenbeck

30. August 2018, 11:22 Uhr

Die Sänger des russischen Männerchores „Heiliger Wladimir“ aus Moskau sind am Montag, 3. September, ab 19.30 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche in Süsel zu Gast. Der Chor bringt neue und traditionelle Lieder ihrer orthodoxen Liturgie, aber auch Volksweisen und modernere Weisen zu Gehör. Der Übersetzer und Betreuer dieses Chores, Dr. Heinz Wehmeier aus Wittenberg, wird wieder durch das Konzertprogramm führen. Und wie in den Vorjahren ist der Eintritt zu diesem Konzert frei. Die Sänger bitten jedoch um eine Spende zugunsten des Kinderkrankenhauses „Heiliger Wladimir“ in Moskau.