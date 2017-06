Runder Tisch für eine intakte Umwelt

vergrößern 1 von 2 Foto: Röhlk (2) 1 von 2

Was haben Steinbeißer und Teichfledermaus, Bauchige Windelschnecke, Kammmolch, Rotbauchunke und Fischotter gemeinsam? Sie alle leben im Gewässersystem der Holsteinischen Schweiz und fühlen sich wohl in einer intakten Umwelt.

Damit dies so bleibt, hat die EU die „Seen des mittleren Schwentinesystems und Umgebung“ und das Vogelschutzgebiet „Großer Plöner See-Gebiet“ zu besonders schützenswerten Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebieten erklärt. Ziel ist die Erhaltung von naturnahen, nährstoffreichen Seen und nährstoffarmen und kalkreichen Klarwasserseen sowie der Uferzonen auf der Grundlage eines Managementplans.

Ihn zu erarbeiten, ist Inhalt mehrerer Runder Tische mit Vertretern von Verbänden, Behörden, Flächeneigentümern und Touristikern auf Einladung von Carsten Burggraf und Lea Pietsch von der in Eutin ansässigen Integrierten Station Holsteinische Schweiz, Außenstelle des LLUR (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume). Sie haben die Vorgabe, zunächst im Auftrag des Umweltministeriums bis Jahresende einen Rahmenplan zu erstellen, der ab 2018 konkretisiert wird.

Bei einem ersten Runden Tisch diskutierten rund 30 Interessenvertreter im Plöner Kreistagssitzungssaal eine Reihe von Oberthemen, die Burggraf und Pietsch auf Vorschlag gelistet haben und die demnächst vertieft werden. Sie lauten: Schilfrückgang, Wiedervernässung, Gänse/Kormorane, Fischerei, Vogelschutz, Nährstoffeinträge und -verbleib, Wasserstand, Befahrungsregelungen (bessere Betonnung sensibler Bereiche), Kennzeichnung von Naturschutzgebieten, Waldentwicklung, Freizeitnutzung, Neophyten (nicht heimische Pflanzen), Biodiversität und Biotopverbund.

Laut Burggraf geht es darum, gemeinsam einen Plan zu erstellen, der allen Interessen Rechnung trägt. „Es ist der 14. Rahmenplan, wir haben alle einvernehmlich abgeschlossen, ohne Kollision, das Gebiet darf nur nicht schlechter werden“, trat er Befürchtungen von Wassersportlern zu möglichen Einschränkungen entgegen.

„Mit dem Plan sind nicht behördliche Maßnahmen verbunden, es ist ein Plan mit Empfehlungen“, ergänzte Fritz Heydemannn (Nabu). Caroline Backmann (Plöner Tourismus-Chefin) schlug vor, auch das Thema Zerkarien aufzunehmen. Der Plöner Michael Tegethoff bietet geführte Kanutouren an

und plädierte wie Gerlinde Jaentsch vom Naturcamping Prinzenholz (Eutin-Fissau) für verstärkte Informationen für Wasserwanderer.

Claus-Henrick Estorff (Plön) wünscht sich eine bessere Übersicht, welche Fischarten und Vögel gefährdet sind. Bereiche, wo Zerkarien vermehrt auftreten, sollte man fotografieren, regte er an. Er vermutet einen Zusammenhang von Fadenalgen, Gänsekot und Zerkarienaufkommen.

Das Vogelschutzgebiet bei Plön misst 4539 Hektar und umfasst den Kleinen und Großen Plöner See, den Bischofs- und Vierer See sowie den Suhrer See mit Hohenrader Forst. Der nährstoffarme Große Plöner See ist der größte Binnensee Schleswig-Holsteins und wichtig als Brut-, Rast- und Mausergebiet für Wasservogelarten wie Flussseeschwalbe und Nonnengans. Der Hohenrader Forst am Suhrer See, dem saubersten See landesweit, ist Brutplatz von Wespenbussard, Mittel- und Schwarzspecht sowie Zwergschnäpper. Die naturnahen Laubwälder in der Region schätzt ebenfalls der Uhu als Brutplatz.

Der Termin für den nächsten Runden Tisch wird rechtzeitig bekanntgegeben.



von Michael Kuhr

erstellt am 14.Jun.2017 | 14:11 Uhr