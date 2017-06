Rund um die Uhr im Einsatz wie die Profis

vergrößern 1 von 2 Foto: Krauskopf (2) 1 von 2

Nele Weber leitet die Gruppe wie ein Profi: Klar und deutlich beschreibt die 16-jährige die Lage („Es qualmt, also muss es brennen“) und erteilt die Aufträge: Verteiler setzen, Leitungen verlegen, Innenangriff zur Menschenrettung beginnen, sobald die Wasserversorgung steht.

16 Mitglieder der Jugendfeuerwehr Süsel spielten 26 Stunden lang „Berufsfeuerwehrtag“: Das Gerätehaus wurde zur Feuerwache, in der die 10 bis 17 Jahre alten Nachwuchsbrandschützer auch übernachten, und für sie überraschend werden sie immer wieder zu Einsätzen gerufen. Am Sonnabend haben sie gerade Quartier bezogen, als sie wegen eines Brandes in den Turmraum der Kirche gerufen werden. Es folgt mittags die Beseitigung einer Ölspur, nachmittags ein Scheunenbrand in Kesdorf auf dem Hof Witt, bei dem vier Menschen gerettet werden müssen, kurz später wartet eine Wasserrettung auf dem Süseler See. Abends folgt eine Türoffnung und nachts eine Personensuche im Reiterpark. Zum Wecker wird Sonntag um 5.49 Uhr der Alarm für eine technische Hilfeleistung am Süseler Baum, bevor es morgens auch mal einen Fehlalarm und zum Abschluss ein Feuer in der Turnhalle gibt.

„Das müsste der elfte Berufsfeuerwehrtag sein“, hat Dirk Martens nachgerechnet. Der Wehrführer war viele Jahre Jugendwart. Seine Schwägerin Vanessa Martens hat die Leitung der Jugendarbeit übernommen, gemeinsam mit ihren Stellvertretern Christian Manara und André Schacht hat sie das Programm für den Berufsfeuerwehrtag vorbereitet. Ein Dutzend Feuerwehrleute aus Süsel, Barkau und Kesdorf unterstützen die Jugendlichen als Fahrer und Maschinisten.

Jugendgruppenleiter Tobias Rüting (17) fungiert als Einsatzleiter, auch er hat bereits Routine. Berufsfeuerwehrtag mache schon viel Spaß, sagt er dem OHA, es sei aber auch ein bisschen Stress: „Den machen die Betreuer, wenn sie gut drauf sind und sich wieder was Über raschendes einfallen lassen“, sagt er augenzwinkernd.

Der Berufsfeuerwehrtag sei mittlerweile ein fester Programmpunkt, sagt Dirk Martens, „die Jugendlichen reden jetzt schon vom nächsten Jahr.“ Pfingsten habe sich als idealer Zeitpunkt erwiesen: „Montags ist Ausschlafen angesagt – für die Kids und die Betreuer.“

von Achim Krauskopf

erstellt am 04.Jun.2017 | 21:51 Uhr