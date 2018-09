Rund 1000 Schüler informierten sich bei Ausbildungsmesse

von Alexander Steenbeck

27. September 2018, 16:55 Uhr

Die Ausbildungsmesse in der Beruflichen Schule des Kreises Ostholstein in Oldenburg haben rund 1000 Schüler genutzt, um sich über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. „Damit die Berufswahl nicht dem Zufall überlassen wird, organisierten wir bereits zum neunten Mal eine Ausbildungsmesse in Oldenburg. Hier können die Jugendlichen schnell einen Überblick über die verschiedenen Ausbildungs- sowie Studienberufe in der Region bekommen und Alternativen kennen lernen“, sagte Steffi Koppitz, Bereichsleiterin in der Agentur für Arbeit Lübeck.

Der Ausbildungsmarkt in Ostholstein bietet ausgezeichnete Möglichkeiten. An 49 Ständen erhielten Jugendliche heute von Auszubildenden und Firmenvertretern Tipps zum Einstellungsverfahren und Informationen, worauf Betriebe bei der Suche nach Nachwuchskräften besonders achten. Die Berufspalette reichte bei der Messe von A wie Anlagenmechaniker bis Z wie Zollbeamter.

„Man sollte sich ausreichend Zeit für die Berufswahl nehmen und auch mal über den Tellerrand schauen. Viele Schüler lassen sich Berufe mit guten Zukunftsperspektiven und besten Einstellungschancen entgehen, weil sie diese einfach nicht kennen“, sagte Koppitz.

Personalchefs äußern immer wieder, dass sich viele Jugendliche vorab zu wenig über den Beruf informieren, für den sie sich bewerben. Statistisch wird etwa jedes vierte Ausbildungsverhältnis vorzeitig beendet.



Einen Termin zur Berufsberatung erhalten Jugendliche unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/ 4555500.