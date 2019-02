Bösdorf : Ruhiges Jahr für Bösdorfer Wehr

Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren aus Ostholstein und Plön soll intensiviert werden. Bei der Alarmierung gibt es immer noch Probleme.

von shz.de

10. Februar 2019, 13:52 Uhr

Es hakt weiterhin bei Alarmierungen durch die Leitstelle Süd, aber die Alarmierung mit der Leitstelle Kiel und der Leitstelle Süd für die Nachbarwehren aus Ostholstein laufe von Jahr zu Jahr immer besser: So formulierte es Bösdorfs Gemeindewehrführer Volker Horst in der Jahresversammlung vor 27 der 35 Aktiven sowie zahlreichen Gästen. In seinem Grußwort op platt griff auch Eutins Noch-Gemeindewehrführer Heino Kreutzfeldt das Thema auf: „Die Zusammenarbeit klappt gut, die Alarmierung klappt nicht, davon sind wir noch ein gutes Stück entfernt.“ Unter anderem monierte Kreutzfeldt auch die komplizierten Satzungen. Man solle lieber die Wehren mehr unterstützen und den Papierkram abschaffen. Den Gemeindewehrführern werde immer mehr Bürokratie auferlegt, erklärte auch Volker Horst.

Mit 22 Einsätzen, bei denen neun Menschen gerettet wurden, jedoch für eine Person jede Hilfe zu spät kam, sei es ein relativ ruhiges Jahr gewesen. Man verzeichnete sechs Brände, zehn Hilfeleistungen, zwei Mal wetterbedingtes Ausrücken und eine Alarmübung. Von den 35 Aktiven seien acht Frauen. Die Jugendwehr hat zwölf Mitglieder, die neue Kinderfeuerwehr sechs, die Ehrenabteilung 21. Für die Zukunft wünschte sich Horst mehr Aktive, eine gute Dienstbeteiligung, dass die Arbeitgeber sie weiterhin für Einsätze freistellen und betonte die sehr gute Zusammenarbeit mit den Wehren aus Plön und Ostholstein.

Man werde immer mehr als mobile Einsatzgruppe gesehen, die alles können solle. Da die Einsätze noch nicht per App, Smartphone, Tablet und PC abgearbeitet werden könnten, aber meist schon zeitnah im Netz zu lesen seien, brauche man auch in Zukunft die entsprechenden Geräte, die Ausrüstung und das Personal. Volker Horst sprach die mangelnde Tagesverfügbarkeit an, wenn die Einsatzkräfte in Kiel, Lübeck oder Hamburg arbeiteten. Daher werde man noch mehr mit den Nachbarwehren zusammenarbeiten, die Alarmierungen besprechen und mit der Leitstelle stets den neuen Anforderungen anpassen. Die Ersatzbeschaffung des LF 8 sei in die Wege geleitet. Die Ausschreibung für das TLF 3000 laufe.

In zehn Jahren habe man 1,5 Millionen Euro in die Feuerwehr investiert und damit jeden Einwohner mit 1200 Euro belastet, betonte Bürgermeister Engelbert Unterhalt. „Jeder Cent ist berechtigt, unsere Feuerwehr ist es uns wert“. Das Gerätehaus sei in hervorragendem Zustand, die Ausrüstung auf sehr gutem Stand, die persönliche Schutzausrüstung entspreche dem Stand der Technik. In den nächsten zwei Jahren werde man in Ersatzfahrzeuge investieren. Das Wichtigste aber seien die Kameraden, die ihren Dienst mit viel Engagement leisteten.

Leben werde durch Erfahrung geprägt, erinnerte Pastor Ulrich Gradert an die Schneekatastrophe vor 40 Jahren, als die Wehr zu Schaufeln griff und alle mit anpackten: „Ihr seid da und zeigt uns, wie man zusammenhält, miteinander und füreinander. Das kann von Euch ausstrahlen in die ganze Gesellschaft.“ Von Alfred Stender gab es abschließend eine Mettwurst für Volker Horst für sein Engagement für „unsere Feuerwehr“, und Klaus Buthmann, der einmal 30 Jahre lang Wehrführer war, ließ die Vergangenheit Revue passieren.

Neuer stellvertretender Gemeindewehrführer ist Thorsten Walther. Er löst Björn Lüth ab, der zum stellvertretenden Gruppenführer für Florian Schmich gewählt wurde. Neue Jugendfeuerwehrwartin ist Nina Kohlmeier. Für 40-jährige Mitgliedschaft in der Wehr wurde Reinhold Klüver ausgezeichnet. Das Brandschutzehrenzeichen in Gold am Bande für 40 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr verlieh Bürgermeister Engelbert Unterhalt an Hauptlöschmeister Thomas Meier. Dieter Benkert wechselte nach 42 Jahren aktivem Dienst in die Ehrenabteilung. Neu in der Wehr sind Julia Licher, Jennifer Walther, Kai Weinreich, Matthias Meinert, Caroline Bade und Thorge Rentsch. Sie wurden zum Feuerwehrmann/frau befördert wie auch Dennis Eggert und Eckhard Zirkmann. Lena Finck wurde zur Hauptfeuerwehrfrau zwei Sterne befördert, Florian Schmich zum Löschmeister.