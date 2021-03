Corona in Eutins Partnerstadt : Ruhestand in den Lockdown: Die Kekse, die aussehen wie Joe Pierron, liegen in der Gefriertruhe

Wie der Richter Joe Pierron und seine Frau, Professorin Diana Carlin, den Ruhestand meistern.

Lawrence in Kansas | Wie in Deutschland ist in den USA der Corona-Lockdown ziemlich genau ein Jahr her. Diana Carlin und Joe Pierron sind langjährige Unterstützer der Städtepartnerschaft Eutin mit der Stadt Lawrence im US-Staat Kansas. Ein Bericht über ein Jahr im Ruhestand unter Corona-Restriktionen. Nach 30 Jahren als Richter am Berufungsgericht von Kansas standen für Jo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.