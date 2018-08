Schönwalde am Bungsberg : Rücktritt noch vor erster Sitzung

Bauausschuss tagt ohne Vorsitzenden Joachim Krüger / Eklat im Gespräch mit der Jugendpflegerin

von shz.de

27. August 2018, 10:39 Uhr

Einstimmig war Joachim Krüger als wählbarer Bürger auf der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung vor der Sommerpause zum Vorsitzenden des Bau- und Wegeausschusses der Gemeinde Schönwalde gewählt worden. Die erste Sitzung am Donnerstag fand jedoch ohne den SPD-Mann statt. Stellvertreter Harry Linder (CDU) leitete die Sitzung, nachdem Krüger seinen Rücktritt aus dem Ausschuss erklärt hatte.

Zu den Hintergründen äußerte sich die stellvertretende Bürgermeisterin Bärbel Seehusen (SPD) mit einer schriftlichen Stellungnahme ihrer Fraktion, die sie als Mitteilung während der Sitzung verlas. Demnach war ein Konflikt zwischen Krüger und der neuen Jugendpflegerin Charlien El-Basiouni Auslöser für den Rücktritt. Nach einem Gespräch um nötige Reparaturmaßnahmen am Jugendtreff der Gemeinde habe sich El-Basiouni über das Auftreten und den Ton ihr gegenüber beschwert. Krüger, der die Vorwürfe zurückweist, zog daraus seine Konsequenz, so Seehusen. Die SPD bedauere die Entwicklung, zumal man beide Seiten bisher als ausgeglichene und freundliche Menschen kennengelernt habe. So werde die SPD Gespräche zukünftig nur noch im Beisein einer dritten Person führen, kündigte Seehusen in der Stellungnahme an.

Die Bauschäden an sich führten erneut zu einer Diskussion zwischen SPD und CDU darüber, wann welche Risse an dem Gebäude entstanden sind. Derzeit ist ein Teil abgesperrt, weil sich Wandteile erkennbar verschoben haben.

Eine Entscheidung und Beratung über die Sanierung des Grandplatzes, die der TSV Schönwalde lange fordert und zum Herbst abgeschlossen haben wollte, wurde trotz eines Antrages der SPD von der Tagesordnung genommen. Linder sah noch zu viele offene Punkte, um eine abschließende Entscheidung treffen zu können.

Einstimmig beschloss der Ausschuss den Architekten Harm Hoffmann mit der Erstellung von Entwurfsplänen für den Umbau des Feuerwehrhauses in Mönchneversdorf zu beauftragen. Viele Vorschriften der Feuerwehrunfallkasse könnten, wie auch in Langenhagen und Hobstin, nicht eingehalten werden, und machten den Umbau erforderlich. Im April hatte der Feuerwehrausschuss beschlossen, in Mönchneversdorf mit den Plänen zu beginnen. Wie Wehrführer Tim Hamann ausführte, seien vor allen Dingen die sanitären Einrichtungen zu beanstanden. Im ganzen Gebäude sei nur ein Warmwasseranschluss vorhanden. Hamann: „Wir müssen uns auf der Toilette in einem winzigen Waschbecken wie im Gäste-WC den Ruß abwaschen.“ Neben Duschen müssten auch Umkleidemöglichkeiten für 28 Kameraden mit Trennung zwischen Männern und Frauen geschaffen werden. Angesichts der begrenzten Flächen für eine Erweiterung des Feuerwehrhauses werde der Architekt Einfallsreichtum beweisen müssen.

Abschlägig wurde der Antrag eines Bürgers beschieden, der die Installation eines Verkehrsspiegels oder den Rückbau eines Parkplatzes vor der Apotheke in der Eutiner Straße gewünscht hatte. Begründet hatte dieser es mit der schlechten Einsehbarkeit aus den dort befindlichen Grundstückseinfahrten.

Den Verkehrsspiegel hatte die Verwaltung bereits als nicht umsetzbar bewertet. Die Ausschussmitglieder sahen auch im Verzicht auf einen Parkplatz keine Lösung, nachdem auch bei der Polizei keine wirklichen Gefahrensituationen bekannt waren. Bei Sichtbehinderungen müsse sich jeder Verkehrsteilnehmer vorsichtig vortasten, um sich in den Verkehr einzufädeln, war die vorherrschende Meinung.