Leichtathletik : Rückschlag für Speerwerfer Niklas Sagawe

Deutscher U23-Vizemeister wurde für 2022 aus dem Kader des DLV gestrichen.

07. November 2021, 21:47 Uhr

Eutin | Die Nachricht kam nicht überraschend, hat den Speerwerfer Niklas Sagawe vom Polizeisportverein Eutin dennoch schwer getroffen. Der Deutsche U23-Vizemeister von 2021 ist nicht mehr für den Kader des Deutschen Leichtathletikverbandes (DLV) berücksichtigt worden. An dieser Entscheidung hängen einige Konsequenzen, so fallen für ihn die Trainingsmaßnahmen des DLV weg und auch die Leistungsuntersuchungen in Leipzig sind für ihn gestrichen.

2,05 Meter fehlen zur Nominierung

„Der Kader wird komplett nach Normen nominiert. Und da habe ich in diesem Jahr 2,05 Meter zu wenig Weite gehabt“, sagt der 21-Jährige. Er wohnt in Kiel und hat das erste Jahr der dreijährigen Ausbildung zum Physiotherapeuten hinter sich. Er hatte dem Beruf bereits für 2021 Vorrang gegeben.

Training vor allem in Kiel

Sportlich wartet ein schwieriges Jahr auf Niklas Sagawe, denn sein Stundenplan macht im Winter ein Training im Sport- und Bildungszentrum des Landessportverbandes in Malente kaum möglich: „Ich habe jeden Tag lange Unterricht.“ So werde er wohl vor allem in Kiel trainieren: Krafttraining und Kraftsprünge sind möglich. Außerdem hat er Wurfbälle und einen Speer zu Hause.

Optimale Unterstützung durch den PSV Eutin

Ein Vereinswechsel kommt für den Athleten nicht in Frage: „Die Unterstützung durch den PSV Eutin und Vereinstrainer Michael Wormeck ist optimal.“

Persönliche Bestleistung: 74,80 Meter

Ob er an den Winterwettkämpfen teilnimmt, weiß Sagawe noch nicht: „Das hängt davon ab, wie ich mit den geänderten Trainingsbedingungen klarkomme. Ich will mich jedoch unbedingt im Jahr 2022 verbessern.“ Seine persönliche Bestleistung steht bei 74,80 Meter und stammt aus dem Jahr 2020, 2021 hat er 73,45 Meter als Bestweite erreicht.