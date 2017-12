Rückschlag für die Gemeindewerke

von Bernd Schröder

erstellt am 13.Dez.2017 | 13:45 Uhr

Die Vertagung

des Malenter Haushaltsbeschlusses ins nächste Jahr hinein wirft die Expansionspläne der Malenter Gemeindewerke über den Haufen. Eigentlich wollte sich der Wasserversorger möglichst noch im Frühjahr mit Strom und Gas neue Geschäftsfelder erschließen, doch diese Pläne kommen nun ins Stocken. „Das wird darauf hinauslaufen, dass sich der

Start der Vermarktung verschiebt“, erklärte Gemeindewerke-Leiter Mario Lüdemann am Dienstagabend im Werkausschuss auf Nachfrage von Dagmar Nöh-Schüren (Bürger-Innen für Malente).

Zwar stehe das Stammkapital für die beabsichtigte GmbH-Gründung in Höhe von 25 000 Euro bereit, doch das reiche nicht, führte Lüdemann aus. „Wir können starten, haben Liquidität für die ersten ein bis zwei Monate, dann müssen wir weitersehen.“ Für das kommende Jahr ist laut Lüdemann eine Anschubfinanzierung von 82 000 Euro vorgesehen. Ohne dieses Geld könne er notwendige Verträge nicht abschließen.

Die Entscheidung des jüngsten Hauptausschusses, das Thema Haushalt von der Tagesordnung zu nehmen, war bei Bürgermeisterin Tanja Rönck auf scharfe Kritik gestoßen, weil dadurch zahlreiche Vorhaben, wie etwa der Einstieg ins Städtebauförderungsprogramm, verzögert würden. „Es wäre ärgerlich, wenn das jetzt nicht klappen würde“, sagte Rönck mit Blick auf den geplanten Einstieg ins Strom- und Gasgeschäft. Die Verwaltungschefin und der Gemeindewerkeleiter hatten im Vorfeld unisono betont, dass ein Einstieg Anfang 2018 optimal wäre, weil der Energiemarkt aufgrund sinkender Netzentgelte ohnehin in Bewegung sei. Lüdemann fürchtet nun, mit dem Vermarktungsstart in den Sommer hineinzugeraten. In der Ferienzeit stünden für potenzielle Kunden aber andere Themen als ein Wechsel des Strom- und Gasanbieters im Vordergrund.

Ironie der Geschichte: Mit CDU und SPD/Grünen machen nun ausgerechnet die Fraktionen den Gemeindewerken einen Strich durch die Rechnung, die zuvor zu den entscheidenden Befürwortern einer Strom- und Gasvermarktung zählten. Dagegen wollte – neben „Freien Wählern Malente“ und „Bürger-Innen für Malente“ – ausgerechnet die FDP-Fraktion, die sich gegen die Expansionspläne ausgesprochen hatte, den Haushalt auf den Weg bringen.