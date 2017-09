Rückflug mit Hindernissen

von Claudia Resthöft

So, wie unsere Reise nach Amerika begann, so endete sie auch - mit Verspätung. Aber waren es auf der Hintour nur 1,5 Stunden, hob unser Flieger am Sonnabend erst mit beinahe fünfstündiger Verzögerung ab. Und dann war es nicht einmal wirklich unser Flieger.

Dabei fing alles so gut an. Freitag verbrachten wir den Tag in Washington. Erst besuchten wir den Nationalfriedhof in Arlington, sahen das Grab von John F. Kennedy und die Wachablösung am Grab der Unbekannten. Weiter ging es zum Lincoln-Memorial mit Blick auf den Obelisken. Beinahe jeder aus unserer Gruppe musste an dieser Stelle an die Szene aus dem Film „Forrest Gump“ denken, in der Forrest seine Jenny bei einer Anti-Kriegs-Demo wiedertrifft und beide sich im See unterhalb des Obelisken in die Arme fallen.

Anschließend fuhren wir zum Weißen Haus, vor dem mal wieder ein Gruppenfoto gemacht wurde und wir von einem Anti-Kriegs-Demonstranten wegen der deutschen Waffenexporte beschimpft wurden. Am Capitol wurde schließlich das letzte Gruppenfoto der Reise gemacht. Bereits bei der ersten Amerika-Reise vor 26 Jahren hatten die Musiker sich dort für ein Foto aufgestellt, damals direkt auf den Stufen zum Capitol. Die sind inzwischen für das normale Publikum gesperrt, deshalb wurde das Bild 2017 weiter vorne auf der Treppe gemacht.

Am Sonnabend machten wir uns auf den Heimweg. Von Washington ging es zurück zum Flughafen nach New York. Dabei machten wir einen Zwischenstopp in Philadelphia, standen in Rocky-Pose auf den Stufen, auf denen schon Sylvester Stallone im gleichnamigen Film die Arme emporhob und sahen im Food-Court des Kongresszentrums endlich einmal Amish in freier Wildbahn.

Am Flughafen angekommen freuten wir uns, denn laut Plan sollte unser Flieger pünktlich Richtung Hamburg abheben. Doch nachdem wir eingestiegen waren, passierte erst einmal gar nichts. Schließlich eine Durchsage: Probleme mit der Klimaanlage, es kommen Techniker, Passagiere bitte kurz aussteigen. Doch nachdem wir wieder eingestiegen waren hieß es, es sei noch ein weiteres Problem aufgetreten. Das Ende vom Lied war, dass wir ein anderes Flugzeug nahmen und erst knapp fünf Stunden später als geplant starten konnten. Allerdings war uns das sehr viel lieber, als beim alten Flugzeug sieben Stunden lang bei jedem Geräusch Angst zu haben.