Rotes Boot im Schnee am Kellersee

von Achim Krauskopf

03. April 2018, 11:06 Uhr

Dieses Leserfoto entstand am Kellersee in Fissau. „Obwohl noch etwas Schnee liegt, ist der Frühling nicht aufzuhalten. Das rote Boot kann sicherlich in nächster Zeit zum Einsatz kommen“, schrieb Siegfried Voß aus Eutin zu seiner Aufnahme.





OHA-Leser, die ebenfalls den anderen Lesern ein schönes Foto schenken möchten, senden ihre Aufnahmen per E-Mail an redak tion.eutin@shz.de. Name, Adresse und ein paar Worte zum Motiv nicht vergessen. Die Veröffentlichung erfolgt honorarfrei.