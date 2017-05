Die Statue der kleinen Meerjungfrau in Kopenhagen ist mit roter Farbe besprüht worden. Die Täter hinterließen eine Nachricht auf dem Asphalt am Ufer mit dem übersetzten Wortlaut: „Dänemark beschütze die Wale der Färöer Inseln.“ In dem zu Dänemark gehörenden Gebiet werden jedes Jahr hun-

von Achim Krauskopf

erstellt am 30.Mai.2017 | 17:10 Uhr