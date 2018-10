Rote Farbe für die Radler

von sul

11. Oktober 2018, 15:59 Uhr

Ein roter Streifen für Radfahrer: An der Einmündung der Hospitalstraße in die Elisabethstraße haben Klaus Hansen (Foto) und Nils Dudek vom Baubetriebshof ein Stoppschild, eine Haltelinie sowie einen roten Schutzstreifen angebracht, um an der Kreuzung die Sicherheit der Radfahrer zu erhöhen. Nicht ganz einfach, viele Autofahrer seien durch die Warnkegel verunsichert gewesen und hätten für die Blockierung kein Verständnis, erzählte Hansen. Deshalb sind die letzten Maßnahmen heute morgen vor dem Berufsverkehr geplant. Der neue Schutzstreifen habe eine Haltbarkeit von zwei bis vier Jahren, sagte Hansen.