Eutin : Rotary Club gibt 3000 Euro für Tansania

Präsident Helmut Landsiedel übergibt Spende für ein Bildungsprojekt und kündigt Geld für Eutiner Kinder- und Jugendfeuerwehr an

von Michael Kuhr

19. April 2019, 21:00 Uhr

Eutin | Eine Spende von 3000 Euro übergab der Präsident des Rotary Clubs Eutin, Helmut Landsiedel, am Donnerstagabend am Rande eines Meetings an den Verein „Rafiki“ und seinen Vertreter Klaus Karpen aus Kiel. „Rafiki“ unterstützt und lebt seit vielen Jahren ein erfolgreiches Projekt in Tansania, das sich im Bildungsbereich engagiert aber dort mittlerweile zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe geworden ist. Eine weitere Spende des Rotary Clubs kündigte Helmut Landsiedel für die Eutiner Kinder- und Jugendfeuerwehr an.

Mit dem „Rafiki“-Projekt werden Menschen in Tansania Möglichkeiten geben, ihr eigenes alltägliches Konsumverhalten zu reflektieren und ihnen Wege aufzuzeigt, ihre Lebensbedingungen nachhaltig zu gestalten. Dabei spielen Ökonomie und Ökologie eine große Rolle“, so Karpen. Die Ökotrophologin und ehemalige Schulteiterin der Beruflichen Schulen Ostholstein in Oldenburg, Dr. Annemarie Goos, gab in einem Kochprojekt Frauen nicht nur Hinweise auf gesunde Ernährung, sondern zeigte ihnen auch Alternativen zur traditionellen Kochweise über einem offenen Feuer. Durch einfache im Land hergestellte Herde wurde die Energieeffizienz erheblich gesteigert. „So werden die Ressourcen der Region geschont und für die Menschen eine bessere Zukunft geschaffen“, sagte Goos und berichtete, dass jetzt viele Kinder ihren Eltern sagten, was gesund sei.

„Rafiki“ hat in 15-jähriger Arbeit nicht nur eine Schule am Fuße des Kilimanjaro gebaut, sonder auch ein Netzwerk der Hilfe und Unterstützung in Schleswig-Holstein für diese gute Sache geschaffen. „Rafiki“ hat in Tansania eine Schule gebaut, in der 400 Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse beschult werden. „Dort gilt die Schulpflicht nur bis zur siebten Klasse“, erklärte Klaus Karpen.

Über die Spende des Eutiner Rotary Clubs freut sich der Verein riesig: „Die 3000 Euro entsprechen dort dem halben Jahresgehalt des Schulleiters.“, rechnete Karpen vor. Seit 2004 habe der Verein „Rafiki“ mit heut etwa 80 meistens aktiven Mitgliedern fast 400.000 Euro für die gute Sache in Tansania gegeben. Der Verein arbeitet eng mit Schulen und Bildungsträgern zusammen, organisiert Partnerschaften und vielfältige Begegnungen. So werden jährlich acht Praktikanten aus Deutschland in Tansania benötigt. Interessierte sollten sich über das Internet an den Verein wenden.

www.rafiki-mrimbo.de