Rosenstadt-Triathlon 2018 ist abgesagt

von Harald Klipp

erstellt am 31.Okt.2017 | 22:23 Uhr

Die Vorbereitungen hatten bereits begonnen, da sorgte eine Nachricht aus Lübeck beim Organisationsteam des Polizeisportvereins Eutin für Aufregung: Zeitgleich mit dem 24. Rosenstadttriathlon sollte am dritten Juni-Wochenende 2018 der Sieben-Türme-Triathlon stattfinden. „Da haben wir uns schweren Herzens für 2018 zur Absage entschlossen“, sagt PSV-Organisationsleiterin Thelse Schilling.

Auf dem Verbandstag der Schleswig-Holsteinischen Triathlon-Union (SHTU) wurde 2016 der Terminplan für das Sportjahr 2018 abgesteckt. Als Reihenfolge wurden für den zweiten Sonntag der Lübecker Triathlon, für den dritten Juni-Sonntag Eutin und für das vierte Juni-Wochenende Geesthacht festgelegt. Die Stadt Lübeck habe auf dem Termin bestanden, sagt Thelse Schilling. „Sportler können an einem Wochenende nicht an zwei Veranstaltungen teilnehmen“, stellt sie fest. Für den PSV Eutin bringt der Triathlon auch hohe Kosten mit sich, allein die Absperrungen für die Rad- und Laufstrecken stehen mit einem vierstelligen Betrag zu Buche. Erfahrungsgemäß nehmen pro Jahr rund 600 Athletinnen und Athleten an der Eutiner Veranstaltung teil, die bisher auf dem Schulgelände am Kleinen See stattgefunden hat.

Unter anderem wurden dort auch Wettkämpfe der 2. Bundesliga sowohl der Männer als auch der Frauen ausgetragen. „Wir haben die Deutsche Triathlonunion umgehend von unserer Absage unterrichtet, aber auch davon, dass wir 2019 einen Neustart planen. Die DTU hat die Absage zur Kenntnis genommen und uns zugesichert, dass wir 2019 wieder einen Wettkampf der 2. Bundesligen bekommen“, sagt Thelse Schilling.

Der 24. Rosenstadttriathlon ist für Sonntag, den 16. Juni 2019 vorgesehen. Dabei soll sich das Geschehen im Herzen der Rosenstadt abspielen. „Die Landesgartenschau bietet die Stadtbucht mit ihrer positiven Entwicklung für den Triathlon an“, so Schilling. Bürgermeister Carsten Behnk bedauert die Absage für 2018, denn der Triathlon sei im Sommer stets ein Highlight. „Eine Verlagerung in die Stadtbucht wäre natürlich toll, das Schwimmen und die Wechselzonen wären so für die Zuschauer viel sichtbarer und auch der Seepark könnte eine Rolle spielen“, sagte Behnk, der von der Absage überrascht wurde. „Auf jeden Fall werden wir die Veranstaltung bestmöglich unterstützen – so wie in den vergangenen Jahren auch“, stellte der Bürgermeister fest.