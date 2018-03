Rosengarten: Stadt lädt zum Bürgerforum

von Constanze Emde

17. März 2018, 00:38 Uhr

Die Stadt Eutin lädt alle Interessierten zu einem Bürgerforum am Dienstag, 27. März, zur geplanten Umgestaltung und Sanierung der Straße „Am Rosengarten“ ein. Beginn ist um 19 Uhr in der Historischen Reithalle (einst Schlossterrassen) am Schlossplatz in Eutin. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Vor dem Hintergrund der laufenden Altstadtsanierung soll die Straße „Am Rosengarten“ neu gestaltet und modernisiert werden. Wie, darüber wird nicht zuletzt in den Ausschüssen kontrovers diskutiert, sondern auch unter den betroffenen Kaufleuten (wir berichteten). Die Stadt möchte beim Forum über den derzeitigen Planungsstand informieren. Im ursprünglichen Konzept sollte der Markt mit der Stadtbucht über eine Flaniermeile Rosengarten verbunden werden. SPD und CDU beschlossen im vergangenen Stadtentwicklungsausschuss jedoch, statt der drei geplanten Parkplätze zehn in die Planungen zu übernehmen.

Daraufhin entfachte die Diskussion unter den Kaufleuten im Rosengarten, die in der Einwohnerfragestunde und in Leserbriefen ihren Unmut darüber äußerten. Die Mitglieder des Hauptausschusses ruderten daraufhin zurück, betonten, das nichts in Stein gemeißelt sei und es sich nur um einen Prüfauftrag handle. Der nächste und letzte Stadtentwicklungsausschuss vor der Wahl ist am 19. April.