Rosengarten: Erste Erfolge mit neuen Schildern an Parkbucht

11. Dezember 2020, 10:53 Uhr

Eutin | Nach Beschwerden von Geschäftsleuten und Eutinern über Parkchaos und viel zu schnell fahrende Autos im sanierten Rosengarten, hat der Baubetriebshof nun erste Abhilfe geschaffen: Auf dem Asphalt zu Beginn des Rosengartens ist die erlaubte Geschwindigkeit von 20 km/H als Piktogramm aufgebracht.

Die drei Parkmöglichkeiten für 30 Minuten mit Parkscheibe, die es insgesamt in der Straße Höhe Sparkasse/Imbiss und bei der Postfiliale/Durchgang Rosenpassage gibt, wurden nun jeweils einzeln ausgewiesen. „Es ist schön, dass dies geändert und so schnell gehandelt wurde. Jetzt hoffen wir, dass das auch noch Wirkung zeigt und sich Menschen daran halten“, sagt Birgit Rath de Vogtherr auf Nachfrage. Sie war eine von mehreren Geschäftstreibenden der Straße, die sich nach den ersten Wochen für den Rosengarten als Fußgängerzone oder deutliche Beruhigung in der Straße ausgesprochen hatte (wir berichteten).

Die Verkehrsüberwacher hatten zuvor berichtet, dass viele den Blindenleitstreifen, der auf dem gesamten Gehweg auf der rechten Seite des Rosengartens entlang läuft, als Parkstreifen fehldeuteten. Die Ausrede trägt auf der gegenüberliegenden Seite nicht – auch dort wurde, weil der Gehweg breit genug ist – unerlaubt geparkt. Wer dabei erwischt wird, muss 20 Euro zahlen, heißt es von den Verkehrsüberwachern.