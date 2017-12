Eutin : Rosengarten: Diskussion um Pflaster

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 06.Dez.2017 | 15:00 Uhr

Der Rosengarten soll als Geschäftsstraße nicht abgehängt werden, das war einst erklärtes Ziel der geplanten Sanierung dieser Straße. Wie die Umsetzung nun genau aussehen soll, wird derzeit diskutiert. Die Mittel dafür (500 000 Euro 2018, 713 000 für 2019) wurden mit dem Maßnahmenplan im jüngsten Stadtentwicklungsausschuss beschlossen und werden heute Abend auch Thema in der Stadtvertretung sein. Baustart soll voraussichtlich September sein.

Da Kreisverkehrsbehörde und Polizei beim ersten Entwurf der Wegeführung (durchgängige Pflasterung von der Königstraße in die Straße am Rosengarten) Bedenken geäußert hatten (wir berichteten), stellte die Stadt einen zweiten Entwurf im jüngsten Stadtentwicklungsausschuss vor, der die durchgängige Pflasterung von der Schloßstraße in den Rosengarten vorsieht, im Übergang zur Königstraße soll die Pflasterung unterbrochen werden. Dies missfiel aber CDU und Grünen: „Das macht das Konzept kaputt“, sagte Monika Obieray (Grüne) und Marcel Kriwet (CDU) ergänzte: „So denken die Fußgänger doch, an der Hofapotheke ist Schluss und dem Autofahrer wird signalisiert, dass er auf der Straße Vorrang hat.“ Kriwet bemerkte außerdem, dass im aktuellen Plan die Straße hin zur Riemannstraße stark verengt geplant sei, was zu Rückstau führe. „Wir wollen doch insgesamt weniger Verkehr, wer dort ein paar Mal warten muss, bis er links abbiegen kann, wird sich überlegen, ob er künftig die Straße fährt“, sagte Karen Dyck vom zuständigen Fachdienst. Die Befürchtungen, man lege sich mit dieser Planung für die künftige Verkehrsführung fest, konnte Dyck entkräften: „Die Breite von 4,75 Meter würde Begegnungsverkehr zulassen.“ Ob dies auch mit dem geplanten Busverkehr in der Straße gilt, blieb offen. Das Problem bei geänderter Verkehrsführung sah Dyck in den Parkplätzen: „Beim ursprünglich angedachten Verkehrsversuch müssten wir 40 Parkplätze anderweitig kompensieren, doch das schaffen wir auch bei Umplanung des Stadtgrabens nicht.“

Damit während der Bauzeit kein Chaos ausbricht, ist vorab die Einrichtung eines Parkleitsystems geplant, wie Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt gestern auf Nachfrage mitteilte. Parkplätze, das warf Malte Tech (FWE) nach kurzer Rücksprache mit dem anwesenden WVE-Vertreter Andreas Booke ein, gebe es mit den drei eingeplanten Stellflächen ohnehin zu wenige aus Sicht der Kaufleute. Doch die Anmerkung verhallte bei den anderen Ausschussmitgliedern.

Die Polizei hatte außerdem angeregt, dass auf die Ampel am Voßplatz verzichtet werden muss, wenn Fahrradverkehr entgegen der Einbahnstraße erlaubt sein soll. „Wir können, damit eine Begegnung möglich ist, die derzeit großzügig geplanten Parkplätze mit 2,75 Meter auf 2,25 Meter verkleinern“, erklärte Dyck. Die Beschilderung „Radfahrer frei“ soll aber vorerst nur bis zur Einmündung Königstraße erfolgen. „Wir planen die Einrichtung einer 20-er Zone einer Geschäftsstraße wie in Timmendorfer Strand“, sagte Dyck. Zwar sei der Straßenausbau von Fahrbahn und Bürgersteig niveaugleich geplant, von einer Gleichberechtigung der Verkehrsteilnehmer wie in einer Spielstraße könne aber nicht die Rede sein, klärte Dyck auf. Eine Durchfahrtsstraße wie es der Rosengarten ist, könne keine Spielstraße werden.

Grundsätzlich, so der Konsens im Ausschuss, könne die geplante Variante der Stadt weitergedacht werden – mit einer Ausnahme: Die Straßenpflasterung soll nicht nur aus der Königstraße für die Fußgänger sichtbar unterbrochen werden, sondern ebenso für die Autofahrer, die aus der Schloßstraße kommen. Die CDU hatte beantragt, dies bei Genehmigung durch die Kreisverkehrsbehörde so umzusetzen.