Rosen- und Hortensientage

Eine der schönsten Zeiten für den Gärtner ist die Rosenblüte. „Die Königin der Pflanze“ wird die Rose auch gern genannt, und wenn man die prachtvollen Blüten an einer Staude sieht, dann weiß man, warum. Wer mehr über Rosen und ihre Pflanzung erfahren will, sollte einen Besuch bei den „Schürsdorfer Rosen- und Hortensientagen“ im Blumen- und Pflanzenmarkt Rahlf einplanen. Am kommenden Wochenende ( 9. bis 11. Juni, Fr. und Sa. 8 bis 18 Uhr, So. 10 bis 17 Uhr) erfährt man dort alles Wissenswerte über Rosen und die Trendpflanze Hortensie.

Selbstverständlich nicht nur in grauer Theorie, denn die Firma Rahlf hat jahrzehntelange Erfahrung im Heranziehen und Veredeln unterschiedlichster Rosenarten. Da gibt es moderne und historische Sorten, englische oder romantische Züchtungen, Wild- oder Duftrosen. Letztere liegen sehr im Trend, und bei manchen dieser Sorten reichen wenige Blüten, um im ganzen Garten ein intensives Rosenduftaroma zu verbreiten.

All diese verschiedenen Blütenträume werden in großer und farbenfroher Auswahl an diesem besonderen Wochenende im Blumen- und Pflanzenmarkt Rahlf Realität. Man braucht keinen großen Garten, um sich daran zu erfreuen – auch für Beete, die Terrasse oder den Balkon gibt es Sorten, die dort wunderbar gedeihen. Was für welchen Zweck am besten geeignet ist, darüber geben die Fachleute von Rahlf gerne Auskunft. Dabei muss man für die königliche Pflanze gar nicht so tief in die Tasche greifen: bereits für Preise zwischen fünf und zehn Euro kann man eine Rosenstaude kaufen.

Auch als Geschenk für Gartenfreunde eignen sich Rosen- und Hortensienstauden, denn einmal gepflanzt erfreuen sie bei entsprechender Pflege Jahr für Jahr jeden Sommer aufs Neue. Wie man die Königin der Pflanzen bei Laune hält, verraten die Experten von Rahlf natürlich auch. Ebenfalls vor Ort ist Pflanzendoktor Ehler Schümann und gibt Tipps, wie man Rosen schützt und gesund erhält.

Wer zwischendurch mal an die eigenen Bedürfnisse denkt, findet im Café Lisbeth nicht nur einen Punkt zum Ausruhen, sondern auch Snacks, selbstgebackenen Kuchen und Torten und erfrischende Getränke. Ein Tipp: Das hausgemachte Eis probieren.

von Achim Krauskopf

erstellt am 06.Jun.2017 | 17:15 Uhr